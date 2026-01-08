Ana Castela fica presa em elevador lotado de navio e mostra momento de tensão

A cantora Ana Castela, de 22 anos, viveu um momento de tensão na noite desta quarta-feira (7) ao ficar presa em um elevador durante a programação de seu navio temático.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O incidente aconteceu pouco antes do horário previsto para o show da artista.
Cerca de dez pessoas, entre integrantes da equipe e acompanhantes, estavam no elevador quando o equipamento apresentou falha e parou de funcionar.
A própria cantora compartilhou registros do ocorrido nos stories do Instagram, mostrando o grupo aguardando o resgate enquanto alguns demonstravam nervosismo.
Durante o período em que ficaram retidos, os ocupantes relataram calor excessivo e vidros embaçados, o que gerou preocupação com a ventilação no espaço fechado.
Em vídeos, pessoas próximas à artista comentaram o desconforto e a ansiedade até a chegada da equipe responsável pela manutenção.
Após o elevador ser destravado, todos deixaram o local sem ferimentos. Apesar do susto, Ana Castela manteve a agenda da noite.
Saiba Mais
- Mariana Morais Cantor faz show sem público e recebe apoio de famosos na web
- Mariana Morais Caso Família Urach levanta dúvida: incesto é crime no Brasil? Entenda!
- Mariana Morais Vidente prevê destino agonizante para Andressa Urach após vídeo com o filho
- Mariana Morais Diálogo obsceno entre Andressa Urach e filho choca: 'Beber o teu'
- Mariana Morais Virginia tenta esconder processo trabalhista de pedreiro, mas Justiça nega
- Mariana Morais Luciana Gimenez sobre lingerie escolhida para noite amor: 'Como que usa?'