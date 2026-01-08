Ana Castela fica presa em elevador lotado de navio e mostra momento de tensão - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Ana Castela, de 22 anos, viveu um momento de tensão na noite desta quarta-feira (7) ao ficar presa em um elevador durante a programação de seu navio temático.

O incidente aconteceu pouco antes do horário previsto para o show da artista.

Cerca de dez pessoas, entre integrantes da equipe e acompanhantes, estavam no elevador quando o equipamento apresentou falha e parou de funcionar.

A própria cantora compartilhou registros do ocorrido nos stories do Instagram, mostrando o grupo aguardando o resgate enquanto alguns demonstravam nervosismo.

Durante o período em que ficaram retidos, os ocupantes relataram calor excessivo e vidros embaçados, o que gerou preocupação com a ventilação no espaço fechado.

Em vídeos, pessoas próximas à artista comentaram o desconforto e a ansiedade até a chegada da equipe responsável pela manutenção.

Após o elevador ser destravado, todos deixaram o local sem ferimentos. Apesar do susto, Ana Castela manteve a agenda da noite.



