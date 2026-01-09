Tarólogo Val Couto rebate Carlinhos Maia e esclarece alerta espiritual

Após a repercussão de um vídeo em que Carlinhos Maia sugere que estaria mudando de avião para “confundir” uma previsão espiritual, o tarólogo e espiritualista Val Couto veio a público para rebater a fala e esclarecer o real sentido de sua mensagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Val Couto, a previsão não foi feita para causar medo, nem para apontar tragédias específicas, mas sim como um alerta espiritual preventivo, recebido ainda no dia 25 de dezembro, data que, segundo ele, o deixou profundamente apreensivo.

“Quando a espiritualidade traz um aviso, ela não vem para assustar. Ela vem para proteger. O alerta não é sobre enganar destino, porque destino não se confunde. O que se faz é mudar postura, comportamento e cuidado”, afirmou Val Couto.



Alerta não é sentença

O tarólogo explicou que, dentro da espiritualidade, alerta não significa condenação. Pelo contrário: é justamente o aviso que permite evitar situações de risco.

“Se alguém muda rotas, agendas ou decisões após um alerta, isso não invalida a mensagem espiritual. Isso confirma que ela cumpriu seu papel”, disse.

Val Couto reforçou que não citou nomes publicamente com intenção de pânico, nem descreveu eventos de forma a gerar terror coletivo.

Ele afirma que suas palavras foram tiradas de contexto e amplificadas de forma sensacionalista.

Energia espiritual e responsabilidade pública

O espiritualista também destacou que pessoas públicas carregam campos energéticos muito visados, o que exige ainda mais cautela.

“Quanto maior a visibilidade, maior a exposição energética. Existem invejas, disputas silenciosas e energias densas ao redor de quem está em evidência. Isso não é superstição, é espiritualidade antiga”, pontuou.

Segundo Val, quando um alerta envolve figuras públicas, a responsabilidade é redobrada — tanto de quem fala quanto de quem escuta.



Não é sobre avião. É sobre atenção

Rebatendo diretamente a ironia sobre “confundir a previsão”, Val Couto foi direto: “Não é sobre avião, modelo ou troca de rota. É sobre atenção, proteção espiritual e cuidado com decisões impulsivas. Quem entende espiritualidade sabe: aviso não se zomba, se respeita”.

Ele finalizou dizendo que segue firme em sua missão espiritual, reforçando que não trabalha com medo, mas com consciência e prevenção.

“Quem tem fé, escuta. Quem escuta, se cuida. E quem se cuida, evita o pior.”