Sósia de Harry Potter toma atitude após ser notificado pela Warner Bros

Sósia de Harry Potter diz ter sido notificado pela Warner e muda de nome - (crédito: Reprodução/Warner)

O cantor de arrocha conhecido até então como Harry O Bruxo anunciou nesta quarta-feira (7) que passará a usar apenas o nome artístico O Bruxo.

A mudança ocorreu após o artista receber uma notificação da Warner Bros. Discovery, detentora dos direitos da franquia “Harry Potter”.

A imagem pública do músico sempre esteve diretamente ligada à semelhança física com o personagem vivido por Daniel Radcliffe nos cinemas.

O visual inspirado no bruxo britânico foi adotado como estratégia de divulgação nas redes sociais e acabou se tornando uma marca registrada do artista, contribuindo de forma decisiva para sua projeção no cenário do arrocha.

Com essa identidade, o cantor ganhou notoriedade ao unir o figurino característico a versões e interpretações de músicas populares do gênero.

Um dos maiores exemplos é a faixa “Brega do Bruxo”, que já ultrapassa a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube.

Em 2025, ele lançou o álbum “Brega do Bruxo 2.0”, reunindo 14 músicas, entre elas “Sorri, Sou Rei”, “Estepe Emocional”, “Cronômetro” e “Um Centímetro”.

A decisão de alterar o nome foi explicada pelo próprio artista em um vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira (6).

Segundo ele, a Warner Bros. entrou em contato com sua assessoria responsável por marcas e patentes para informar que o uso do nome fazia referência direta a uma marca registrada.

“A partir de hoje, nosso nome não será mais Harry O Bruxo. Será só O Bruxo”, afirmou o cantor no vídeo.

Em seguida, completou: “A Warner Bros, que é uma empresa respeitada e que eu respeito muito, entrou em contato com nossa assessoria de marcas e patentes e explicou que a gente não poderia estar fazendo uso desse nome”.

Ainda no pronunciamento, o músico reforçou que a mudança ocorre por respeito à franquia e ao personagem.

“Então, em respeito à Warner Bros, em respeito ao Harry Potter… Gente, eu não sou o Harry Potter. Mas por respeito a essa marca maravilhosa e a toda essa trajetória maravilhosa do Harry, eu estou removendo o nome ‘Harry’ das redes sociais. Vai ficar só ‘O Bruxo’. Espero que vocês entendam”, concluiu.