Alcione tem carro roubado por bandidos no Rio; saiba tudo!

O carro da cantora Alcione foi roubado na manhã desta quinta-feira (8) na Avenida Pastor Martin Luther King, nas proximidades do Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
No momento do crime, o veículo, um BYD de cor cinza, era conduzido pelo motorista da artista.
De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, o motorista não sofreu ferimentos.
A ação criminosa foi praticada por dois homens que desceram de outro veículo e abordaram a vítima.
Durante o assalto, os suspeitos levaram uma aliança de ouro, um cordão de ouro e um telefone celular.
A TV Globo apurou que Alcione não estava no local no momento do ocorrido.
A cantora encontrava-se em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado, quando o roubo foi registrado.
