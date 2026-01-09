Alcione tem carro roubado por bandidos no Rio; saiba tudo!

A cantora Alcione gravou, no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, o clipe "Marra de Feroz". A música retrata uma forma de "basta" ao machismo e procura denunciar todo e qualquer tipo de misoginia e preconceito contra as mulheres. - (crédito: Divulgação)

O carro da cantora Alcione foi roubado na manhã desta quinta-feira (8) na Avenida Pastor Martin Luther King, nas proximidades do Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

No momento do crime, o veículo, um BYD de cor cinza, era conduzido pelo motorista da artista.

De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, o motorista não sofreu ferimentos.

A ação criminosa foi praticada por dois homens que desceram de outro veículo e abordaram a vítima.

Durante o assalto, os suspeitos levaram uma aliança de ouro, um cordão de ouro e um telefone celular.

A TV Globo apurou que Alcione não estava no local no momento do ocorrido.

A cantora encontrava-se em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado, quando o roubo foi registrado.