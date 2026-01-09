BBB 26: saiba data de estreia, horário e principais detalhes

A estreia do “BBB 26” está cada vez mais próxima e a nova edição do reality show da TV Globo promete alterar de forma significativa a dinâmica do jogo.

O programa vai ao ar pela primeira vez na próxima segunda-feira, 12 de janeiro, logo após a novela “Três Graças”, novamente sob o comando de Tadeu Schmidt, e chega com propostas que devem impactar tanto os participantes quanto o público.

Entre as principais novidades está a adoção de um formato inédito, que inclui cinco Casas de Vidro espalhadas por diferentes regiões do Brasil.

A estratégia amplia a interação com os telespectadores e reforça a presença do programa fora dos estúdios.

Além disso, o reality retoma a participação de famosos e reformula a tradicional divisão de grupos dentro da casa.

A expectativa em torno do elenco começa a ganhar forma já nesta sexta-feira (9), quando a emissora dará início à divulgação oficial dos primeiros nomes confirmados.

A antecipação dos anúncios busca manter o programa em evidência e aquecer o interesse do público antes mesmo do início do confinamento.

Outra mudança relevante está na criação de um terceiro grupo, além dos já conhecidos Pipoca e Camarote.

Batizado de Veteranos, o novo núcleo será composto exclusivamente por ex-participantes de edições anteriores, que retornarão ao jogo em busca de uma nova chance de disputar o prêmio.

O grupo Pipoca também passará por uma reformulação inédita. Pela primeira vez, todos os seus integrantes serão escolhidos pelo público por meio das Casas de Vidro, instaladas em São Caetano do Sul, Brasília, Salvador, Manaus e Porto Alegre.

Cada cidade receberá quatro candidatos, e os dois mais votados em cada local garantirão uma vaga no reality, totalizando dez participantes escolhidos diretamente pelos telespectadores.