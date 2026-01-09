"Altos Papos", apresentado por Nani Venâncio, ganha novo horário na Rádio Capital

A partir desta segunda-feira (12), o programa “Altos Papos”, comandado por Nani Venâncio, passa a ser exibido em novo horário, das 11h às 13h.
A mudança leva a atração para o início da tarde, com a proposta de acompanhar o público com entrevistas, bate-papos leves e muita interação ao vivo.
Exibido de segunda a sexta-feira pela Rádio Capital (FM 77.5 / AM 1040), o programa combina informação, entretenimento e reflexões sobre assuntos presentes no cotidiano dos ouvintes.
Desde a estreia, o “Altos Papos” já recebeu diversas personalidades que dividiram histórias, vivências e experiências com o público.
O espaço também abriu diálogo com nomes ligados à espiritualidade, à saúde e à comunicação, contribuindo para um conteúdo plural, dinâmico e inspirador.
