InícioColunistas#Mariana Morais
SUSTO!

Filha de Biel e Tays Reis cai da escada e é submetida a cirurgia

Casal usou as redes sociais para compartilhar o susto com o público

Filha de Biel e Tays Reis cai da escada e é submetida a cirurgia - (crédito: Reprodução/Instagram)
Filha de Biel e Tays Reis cai da escada e é submetida a cirurgia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Tays Reis usou as redes sociais para contar o susto vivido após a filha Pietra, de 3 anos, passar por uma cirurgia de emergência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A menina, fruto do relacionamento da cantora com Biel, se machucou depois de sofrer uma queda e precisou de atendimento imediato.

Nesta quinta-feira (8), Tays publicou uma foto em que aparece sentada em uma cadeira de rodas, com a filha no colo, e tranquilizou os seguidores.

Segundo ela, a queda aconteceu na escadinha de uma cama elástica e acabou resultando no procedimento cirúrgico.

“Primeiro susto de 2026, que graças a Deus superamos. Mais uma batalha vencida pra Pepeu. Agora vamos pra casa descansar e recuperar”, escreveu.

A cantora também falou sobre a noite difícil que a família enfrentou e destacou a força que precisou reunir diante da situação.

Em meio ao desabafo, fez questão de elogiar Biel pelo apoio durante o momento de tensão.

“Ontem foi uma noite muito difícil, mas a gente tira força de onde não tem. Minha vida todinha nessa foto. Mais um susto pra conta da família. Eu tenho um marido super tudo, nosso herói sem capa”, declarou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

 

 

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 09/01/2026 10:59
SIGA
x