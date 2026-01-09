Filha de Biel e Tays Reis cai da escada e é submetida a cirurgia

Tays Reis usou as redes sociais para contar o susto vivido após a filha Pietra, de 3 anos, passar por uma cirurgia de emergência.
A menina, fruto do relacionamento da cantora com Biel, se machucou depois de sofrer uma queda e precisou de atendimento imediato.
Nesta quinta-feira (8), Tays publicou uma foto em que aparece sentada em uma cadeira de rodas, com a filha no colo, e tranquilizou os seguidores.
Segundo ela, a queda aconteceu na escadinha de uma cama elástica e acabou resultando no procedimento cirúrgico.
“Primeiro susto de 2026, que graças a Deus superamos. Mais uma batalha vencida pra Pepeu. Agora vamos pra casa descansar e recuperar”, escreveu.
A cantora também falou sobre a noite difícil que a família enfrentou e destacou a força que precisou reunir diante da situação.
Em meio ao desabafo, fez questão de elogiar Biel pelo apoio durante o momento de tensão.
“Ontem foi uma noite muito difícil, mas a gente tira força de onde não tem. Minha vida todinha nessa foto. Mais um susto pra conta da família. Eu tenho um marido super tudo, nosso herói sem capa”, declarou.
