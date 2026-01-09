Após término com Ana Castela, Zé Felipe inicia 2026 cortando o álcool

Zé Felipe conversou com os seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira (9) e esclareceu a decisão de reduzir o consumo de álcool ao longo de 2026.

O cantor comentou que a mudança veio após o fim do relacionamento com Ana Castela, mas fez questão de afastar a ideia de que se trata de uma promessa definitiva.

Ao abrir uma caixa de perguntas, o filho de Leonardo respondeu se havia feito algum propósito com Deus para o novo ano.

Segundo ele, esse tipo de compromisso é recorrente em sua vida, mas o álcool não entrou nessa lista.

“Todo ano eu faço propósito. Do álcool não foi promessa, foi mais para dar uma desintoxicada mesmo”, explicou.

Em seguida, Zé Felipe falou de forma direta sobre o assunto em outro story e deixou claro que não pretende abandonar totalmente a bebida. Para ele, a ideia é apenas reduzir o ritmo.

“Não é parar de beber, é dar uma segurada. Água demais mata a planta. Foram três meses na correria, agora é ir com calma. Treinar, segurar, mas não parar”, afirmou.