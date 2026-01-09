Mãe de Virginia faz desabafo sombrio após término: 'Pacto' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, voltou a movimentar as redes sociais ao publicar uma mensagem de tom reflexivo sobre relacionamentos.

A frase, interpretada por seguidores como uma indireta, fala sobre incompatibilidade de valores: “Não se envolva com quem não tem os mesmos valores que você. Não existe pacto entre leões e hienas”.

A publicação surge em meio à repercussão do fim do namoro entre Margareth e o sanfoneiro Danilo Nascimento, encerrado no final de dezembro.

Desde então, o término tem sido cercado por acusações de traição, após a divulgação de prints que mostram supostas conversas do músico com outra mulher enquanto ainda mantinha o relacionamento com a mãe de Virginia.

As mensagens indicariam a marcação de encontros, inclusive em um motel, poucos dias antes da separação.

A mulher envolvida é Janny Morais, que afirma conhecer Danilo desde 2022, período anterior ao início do namoro dele com Margareth.

Segundo ela, após o rompimento vir a público, os dois voltaram a se encontrar, algo que o próprio sanfoneiro confirmou.

Danilo, no entanto, nega que tenha traído Margareth e sustenta que não houve infidelidade durante o relacionamento.

Janny contesta essa versão e afirma ter provas, divulgando prints e fotos que, de acordo com ela, comprovam que os encontros ocorreram enquanto o músico ainda estava comprometido.