Nenhuma Helena marca presença no velório de Manoel Carlos

A notícia da morte de Manoel Carlos pegou a todos de surpresa neste sábado (10).

O autor, de 92 anos, estava internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e a confirmação do falecimento ocorreu por volta das 20h.

Chamou atenção o fato de que nenhuma das atrizes que interpretaram as famosas Helenas criadas por Maneco compareceu ao velório. A família explicou o motivo em nota oficial:

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, carinhosamente conhecido como Maneco, ocorrido hoje, aos 92 anos. O velório será fechado e restrito à família e amigos íntimos. A família agradece as manifestações de carinho e solicita respeito e privacidade neste momento delicado”.

Reconhecido por seu talento em retratar relações humanas e a alma feminina, Manoel Carlos eternizou o vínculo entre mãe e filha, principalmente por meio das Helenas que marcaram suas novelas.

O autor também popularizou o bairro do Leblon como cenário de suas histórias, inserindo personagens com sentimentos profundos e realistas que conquistaram o público.

“Situo as minhas novelas no Rio de Janeiro. Faço coisas muito fortes, sob um céu muito azul. As tragédias e os dramas acontecem, mas o dia está lindo. A praia e o espírito carioca dão uma coloração rosa ao contexto cinzento, mas o público acaba absorvendo as tramas de maneira mais leve”, disse ao Memória Globo.

Entre seus grandes sucessos estão “História de Amor”, “Por Amor”, “Laços de Família” e “Mulheres Apaixonadas”.