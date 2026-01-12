InícioColunistas#Mariana Morais
Nenhuma Helena marca presença no velório de Manoel Carlos

Autor ficou conhecido por nomear suas protagonistas de Helena ao longo da carreira

Nenhuma Helena marca presença no velório de Manoel Carlos - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Nenhuma Helena marca presença no velório de Manoel Carlos - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A notícia da morte de Manoel Carlos pegou a todos de surpresa neste sábado (10).

O autor, de 92 anos, estava internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e a confirmação do falecimento ocorreu por volta das 20h.

Chamou atenção o fato de que nenhuma das atrizes que interpretaram as famosas Helenas criadas por Maneco compareceu ao velório. A família explicou o motivo em nota oficial:

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, carinhosamente conhecido como Maneco, ocorrido hoje, aos 92 anos. O velório será fechado e restrito à família e amigos íntimos. A família agradece as manifestações de carinho e solicita respeito e privacidade neste momento delicado”.

Reconhecido por seu talento em retratar relações humanas e a alma feminina, Manoel Carlos eternizou o vínculo entre mãe e filha, principalmente por meio das Helenas que marcaram suas novelas.

O autor também popularizou o bairro do Leblon como cenário de suas histórias, inserindo personagens com sentimentos profundos e realistas que conquistaram o público.

“Situo as minhas novelas no Rio de Janeiro. Faço coisas muito fortes, sob um céu muito azul. As tragédias e os dramas acontecem, mas o dia está lindo. A praia e o espírito carioca dão uma coloração rosa ao contexto cinzento, mas o público acaba absorvendo as tramas de maneira mais leve”, disse ao Memória Globo.

Entre seus grandes sucessos estão “História de Amor”, “Por Amor”, “Laços de Família” e “Mulheres Apaixonadas”.

 

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 12/01/2026 07:42 / atualizado em 12/01/2026 08:18
