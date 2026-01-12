Graciele Lacerda mostra o antes e depois do corpo após gestação; veja

A influenciadora Graciele Lacerda, de 45 anos, compartilhou como está seu corpo um ano após o nascimento da filha Clara, fruto de sua relação com o cantor Zezé Di Camargo.

Em suas redes, ela falou sobre as mudanças que vivenciou nos últimos cinco anos, incluindo a rotina de treinos, tratamentos hormonais e a gravidez.

“Antes de engravidar, eu não tinha 40 anos e treinava pesado. Depois vieram 5 anos de tratamento, muitos hormônios, estímulos, retiradas de óvulos, implantes… um corpo que inchava, mudava, voltava”, disse Graciele.

Ela também destacou a importância de se cuidar e respeitar seus limites:

“Mesmo assim, escolhi me cuidar: mantive uma alimentação limpa, respeitei meus limites e abracei cada fase. Veio a gestação — e com ela, um novo corpo, uma nova mulher. No pós-parto, sem pressa, sem comparação, sem culpa. Aceitando as dificuldades da idade, do cansaço, da rotina e da maternidade”.

A influenciadora também revelou que sofreu um aborto espontâneo em 2024, durante o terceiro ano em que tentava engravidar.

Segundo Graciele, foram necessários 12 meses para atingir o corpo desejado.

“Hoje, 1 ano depois, cheguei novamente ao meu peso. Mas mais do que números, cheguei ao equilíbrio, à maturidade e ao amor pelo meu corpo real. Não foi sobre voltar a ser quem eu era… Foi sobre me tornar quem eu sou”, completou.