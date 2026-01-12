Wagner Moura vence 'Globo de Ouro' e celebração 'abrasileirada' rouba a cena

Wagner Moura celebrou com samba a conquista do Globo de Ouro na categoria "Melhor Ator em Filme de Drama" na madrugada desta segunda-feira (12), nos Estados Unidos.
Em vídeo publicado pelo diretor do longa, Kleber Mendonça Filho, o ator aparece dançando ao som de "Não Deixe o Samba Morrer", de Alcione, enquanto a atriz Alice Carvalho, também do elenco, acompanha a festa.
O prêmio marcou um feito histórico: Wagner se tornou o primeiro brasileiro a vencer a categoria de "Melhor Ator em Filme de Drama", superando concorrentes como Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White.
Além disso, o longa "O Agente Secreto" foi reconhecido como "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa". A produção ainda concorria ao prêmio de "Melhor Filme de Drama", mas acabou sendo superada por "Hamnet".
Nos comentários da publicação, famosos e anônimos celebraram mais uma conquista para o cinema brasileiro.
"Que lindo! Viva o cinema brasileiro!", comentou a atriz Lilia Cabral. "Que emoção!", escreveu Tata Werneck. "Ahhhhhhh que alegria nossa/vossa imensaaaa", celebrou Luana Piovani.
