Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda protagonizam dança sensual em show

Zezé Di Camargo, de 62 anos, trouxe Graciele Lacerda ao palco durante seu show no cruzeiro que leva seu nome, neste domingo (11).
O casal dançou juntinho ao som de "Menina Veneno", clássico de Ritchie, em um momento que encantou o público. Um vídeo do encontro foi compartilhado pelo cantor em seu perfil no Instagram.
Nas imagens, Graciele, que já atuou como dançarina em banda sertaneja, aparece dividindo o palco com outras bailarinas e interagindo com o marido.
Em determinado momento, Zezé troca olhares e gestos de carinho com a companheira, arrancando suspiros dos fãs. “Minha ‘Menina Veneno’”, escreveu ele na legenda.
A publicação rapidamente gerou comentários apaixonados dos seguidores. “Vocês são lindos juntos”, destacou uma internauta.
Outra comentou: “Ah, que linda. Olha o jeito dele olhar para ela”. “Uau, que arraso, Graci. E que olhar 43, Zezé. Show”, completou mais um fã.
