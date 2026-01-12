Influencer expõe proposta picante de atriz indicada ao Globo de Ouro

Vanessa Ataídes, conhecida por ostentar o maior bumbum do Brasil, medindo 130 cm, revelou ter feito um striptease para uma atriz indicada ao Globo de Ouro, cuja premiação ocorreu neste domingo (11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A influenciadora contou que o encontro foi negociado pelas redes sociais e envolveu uma quantia considerável.
“Ela me ofereceu 100 mil reais pelas redes sociais. Como tudo é online, aceitei na hora. Ela disse que queria me ver nua, mas expliquei que não faria um encontro íntimo. Então se contentou em me assistir apenas no striptease e prometeu aumentar a proposta da próxima vez. Tudo foi conduzido de forma profissional”, detalhou Vanessa.
A musa fitness afirmou ainda que está na torcida pela atriz durante a premiação.
“Quero que ela ganhe. Foi muito simpática e me senti lisonjeada em fazer striptease para alguém indicado ao Globo de Ouro. Vou assistir à cerimônia”, completou.
Saiba Mais
- Mariana Morais Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda protagonizam dança sensual em show
- Mariana Morais Wagner Moura vence 'Globo de Ouro' e celebração 'abrasileirada' rouba a cena
- Mariana Morais Influencer Pri dos Anjos celebra coragem de mudar e construir liberdade online
- Mariana Morais Graciele Lacerda mostra o antes e depois do corpo após gestação; veja
- Mariana Morais Nenhuma Helena marca presença no velório de Manoel Carlos
- Mariana Morais Miss América Latina 2025, Laila Anício, encontra influenciador Matheus Lucas em Nova York