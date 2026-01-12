InícioColunistas#Mariana Morais
BABADO!

Influencer expõe proposta picante de atriz indicada ao Globo de Ouro

Vanessa Ataídes conta que a artista pediu que ela fizesse um striptease de forma virtual

Influencer expõe proposta picante de atriz indicada ao 'Globo de Ouro' - (crédito: Reprodução/Divulgação)
Influencer expõe proposta picante de atriz indicada ao 'Globo de Ouro' - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Vanessa Ataídes, conhecida por ostentar o maior bumbum do Brasil, medindo 130 cm, revelou ter feito um striptease para uma atriz indicada ao Globo de Ouro, cuja premiação ocorreu neste domingo (11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A influenciadora contou que o encontro foi negociado pelas redes sociais e envolveu uma quantia considerável.

“Ela me ofereceu 100 mil reais pelas redes sociais. Como tudo é online, aceitei na hora. Ela disse que queria me ver nua, mas expliquei que não faria um encontro íntimo. Então se contentou em me assistir apenas no striptease e prometeu aumentar a proposta da próxima vez. Tudo foi conduzido de forma profissional”, detalhou Vanessa.

A musa fitness afirmou ainda que está na torcida pela atriz durante a premiação.

“Quero que ela ganhe. Foi muito simpática e me senti lisonjeada em fazer striptease para alguém indicado ao Globo de Ouro. Vou assistir à cerimônia”, completou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 12/01/2026 10:48 / atualizado em 12/01/2026 10:48
SIGA
x