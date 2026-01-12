Carlinhos Maia leva a pior e se torna réu em processo judicial; saiba o motivo

O influenciador Carlinhos Maia virou réu em um processo que o acusa de publicidade enganosa envolvendo serviços da Positivo Brasil, empresa especializada em regularização de CPF e cartões de crédito para negativados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo a colunista Fabia Oliveira, a ação foi movida por Sara Vitória da Conceição Martins Chagas, que alega ter contratado os serviços após intensa divulgação do influenciador.
Ela argumenta que o influenciador teria garantido eficácia e segurança na contratação.
Ainda segundo a cliente, o serviço não foi cumprido: seu nome permaneceu negativado e ela não recebeu o cartão de crédito prometido.
Sara solicita a devolução do valor pago e uma indenização de R$ 10 mil por danos morais.
Carlinhos Maia já havia sido alvo de ações semelhantes relacionadas à Positivo Brasil em julho e agosto do ano passado.
Saiba Mais
- Mariana Morais Influencer expõe proposta picante de atriz indicada ao Globo de Ouro
- Mariana Morais Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda protagonizam dança sensual em show
- Mariana Morais Wagner Moura vence 'Globo de Ouro' e celebração 'abrasileirada' rouba a cena
- Mariana Morais Influencer Pri dos Anjos celebra coragem de mudar e construir liberdade online
- Mariana Morais Graciele Lacerda mostra o antes e depois do corpo após gestação; veja
- Mariana Morais Nenhuma Helena marca presença no velório de Manoel Carlos