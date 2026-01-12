Carlinhos Maia leva a pior e se torna réu em processo judicial; saiba o motivo - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O influenciador Carlinhos Maia virou réu em um processo que o acusa de publicidade enganosa envolvendo serviços da Positivo Brasil, empresa especializada em regularização de CPF e cartões de crédito para negativados.

Segundo a colunista Fabia Oliveira, a ação foi movida por Sara Vitória da Conceição Martins Chagas, que alega ter contratado os serviços após intensa divulgação do influenciador.

Ela argumenta que o influenciador teria garantido eficácia e segurança na contratação.

Ainda segundo a cliente, o serviço não foi cumprido: seu nome permaneceu negativado e ela não recebeu o cartão de crédito prometido.

Sara solicita a devolução do valor pago e uma indenização de R$ 10 mil por danos morais.

Carlinhos Maia já havia sido alvo de ações semelhantes relacionadas à Positivo Brasil em julho e agosto do ano passado.