Ex-noiva de Lauana Prado faz desabafo e culpa cantora pelo término - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Tati Dias se pronunciou pela primeira vez sobre o término com a cantora Lauana Prado, anunciado no último domingo (11).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O relacionamento entre as duas começou em junho de 2024, e haviam anunciado o noivado em junho de 2025, durante uma viagem à Praia do Forte, na Bahia.

Desabafo de Tati Dias

Em publicação nas redes sociais, Tati explicou a demora para se posicionar e refletiu sobre o término.

“Na verdade, nem queria vir aqui falar sobre esse assunto, que é a única coisa que se fala. Não tenho o que falar, não tenho o que explicar”, disse a influenciadora.

Ela atribuiu a decisão de encerrar a relação à Lauana e pediu respeito pela escolha da ex-noiva:

“As pessoas, às vezes, querem seguir outros caminhos e cabe a nós respeitar a decisão de ir embora”.

Tati também pediu que os seguidores não peçam por um possível retorno:

“É a última vez que vou vir aqui falar sobre esse assunto, porque eu preciso arrumar uma forma de seguir minha vida. Se vocês sentem qualquer carinho por mim, por favor, me ajudem”, concluiu.

Posicionamento de Lauana Prado

Lauana Prado também se pronunciou sobre o término. Em mensagem nas redes sociais, a cantora destacou que a relação sempre foi marcada por amor e parceria, mas que os rumos de vida das duas começaram a divergir:

"A nossa relação sempre foi cheia de amor, cuidado e parceria, e isso não muda. Mas também entendemos que, apesar do sentimento, nossas rotinas, ritmos e perspectivas de vida começaram a seguir direções distintas. E, com muita maturidade, percebemos que o melhor para nós duas é encerrar esse capítulo com respeito e gratidão", escreveu a artista.