Após ser bloqueada, ex de Lauana Prado tenta entrar em casa, mas é barrada

O término entre Lauana Prado e Tati Dias, que inicialmente parecia ser tranquilo, tomou um rumo inesperado e começou a gerar repercussão nas redes sociais.

A cantora anunciou oficialmente o fim do noivado, enquanto a influenciadora compartilhou momentos de choro, indicando que o afastamento não ocorreu de forma tão pacífica.

Segundo o perfil “Daily do Garotinho”, Tati tentou uma última tentativa de reconciliação. Ela teria ido pessoalmente até o condomínio de Lauana na esperança de conversar, mas não foi autorizada a entrar.

Capturas de tela de supostas mensagens mostram que, depois de ser bloqueada no Instagram, a influenciadora se dirigiu ao prédio da sertaneja para tentar o diálogo.

Em meio à frustração, Tati teria usado o filho Bento como argumento para amenizar a situação.

“Eu tô na porta do seu condomínio porque você me bloqueou para entrar. Tô te esperando pra gente conversar. O Bento tá comigo no carro. A gente tá no sol. Queria muito falar com você”, diz a mensagem atribuída à influenciadora.

Até agora, Lauana manteve a postura firme de seu comunicado oficial, afirmando um "ponto final" na relação, que segundo ela, ocorreu de forma madura e sem desentendimentos.




