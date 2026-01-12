Após ser bloqueada, ex de Lauana Prado tenta entrar em casa, mas é barrada

O término entre Lauana Prado e Tati Dias, que inicialmente parecia ser tranquilo, tomou um rumo inesperado e começou a gerar repercussão nas redes sociais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A cantora anunciou oficialmente o fim do noivado, enquanto a influenciadora compartilhou momentos de choro, indicando que o afastamento não ocorreu de forma tão pacífica.
Segundo o perfil “Daily do Garotinho”, Tati tentou uma última tentativa de reconciliação. Ela teria ido pessoalmente até o condomínio de Lauana na esperança de conversar, mas não foi autorizada a entrar.
Capturas de tela de supostas mensagens mostram que, depois de ser bloqueada no Instagram, a influenciadora se dirigiu ao prédio da sertaneja para tentar o diálogo.
Em meio à frustração, Tati teria usado o filho Bento como argumento para amenizar a situação.
“Eu tô na porta do seu condomínio porque você me bloqueou para entrar. Tô te esperando pra gente conversar. O Bento tá comigo no carro. A gente tá no sol. Queria muito falar com você”, diz a mensagem atribuída à influenciadora.
Até agora, Lauana manteve a postura firme de seu comunicado oficial, afirmando um “ponto final” na relação, que segundo ela, ocorreu de forma madura e sem desentendimentos.
Saiba Mais
- Mariana Morais Ex-noiva de Lauana Prado faz desabafo e culpa cantora pelo término
- Mariana Morais Carlinhos Maia leva a pior e se torna réu em processo judicial; saiba o motivo
- Mariana Morais Influencer expõe proposta picante de atriz indicada ao Globo de Ouro
- Mariana Morais Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda protagonizam dança sensual em show
- Mariana Morais Wagner Moura vence 'Globo de Ouro' e celebração 'abrasileirada' rouba a cena
- Mariana Morais Influencer Pri dos Anjos celebra coragem de mudar e construir liberdade online