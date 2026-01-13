BBB 26: Paulo Augusto não reconhece Milena como participante e indigna público

A participação de Paulo Augusto no “BBB 26” começou sob forte repercussão negativa nas redes sociais.
Logo em sua chegada à casa, o brother passou a ser alvo de críticas após um episódio interpretado por internautas como racismo estrutural, ao não identificar Milena como integrante do elenco do reality.
A cena exibida na noite desta segunda-feira (12) mostra o momento em que Paulo Augusto entra na casa e cruza com Milena, que, assim como ele, carregava sua mala.
Diante da situação, o participante fez o questionamento: "Você é participante?".
A fala rapidamente gerou indignação entre parte do público, que se manifestou de forma contundente nas redes sociais.
A influenciadora Rainha Matos foi uma das que reagiram ao episódio: "Ele achou que ela fosse o que?".
Outros internautas também criticaram a postura do brother. "Dos mesmos criadores de: você trabalha aqui?", ironizou um usuário.
Já outro comentou: "Achei que só eu tinha percebido, e ainda vão chamar de mimimi, enfim".
Houve ainda quem apontasse a situação como reflexo de um problema maior.
"É óbvio né, gente. Mas nem dá pra falar porque a galera detesta assumir o óbvio. Se fosse uma branca ele perguntaria isso? Ou já chegaria abraçando porque teria certeza que ela seria uma participante? Pensem".
