InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

BBB 26: Paulo Augusto não reconhece Milena como participante e indigna público

Situação foi interpretada como racismo por parte do público

BBB 26: Paulo Augusto não reconhece Milena como participante e indigna público - (crédito: TV Globo)
BBB 26: Paulo Augusto não reconhece Milena como participante e indigna público - (crédito: TV Globo)

A participação de Paulo Augusto no “BBB 26” começou sob forte repercussão negativa nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Logo em sua chegada à casa, o brother passou a ser alvo de críticas após um episódio interpretado por internautas como racismo estrutural, ao não identificar Milena como integrante do elenco do reality.

A cena exibida na noite desta segunda-feira (12) mostra o momento em que Paulo Augusto entra na casa e cruza com Milena, que, assim como ele, carregava sua mala.

Diante da situação, o participante fez o questionamento: "Você é participante?".

A fala rapidamente gerou indignação entre parte do público, que se manifestou de forma contundente nas redes sociais.

A influenciadora Rainha Matos foi uma das que reagiram ao episódio: "Ele achou que ela fosse o que?".

Outros internautas também criticaram a postura do brother. "Dos mesmos criadores de: você trabalha aqui?", ironizou um usuário.

Já outro comentou: "Achei que só eu tinha percebido, e ainda vão chamar de mimimi, enfim".

Houve ainda quem apontasse a situação como reflexo de um problema maior.

"É óbvio né, gente. Mas nem dá pra falar porque a galera detesta assumir o óbvio. Se fosse uma branca ele perguntaria isso? Ou já chegaria abraçando porque teria certeza que ela seria uma participante? Pensem".

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 13/01/2026 07:51 / atualizado em 13/01/2026 08:46
SIGA
x