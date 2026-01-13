BBB 26: Ana Paula descobre presença de Sarah e rasga o verbo: 'mentirosa!'

A chegada de Ana Paula Renault à casa do “BBB 26” selou oficialmente a formação do grupo de veteranos e já rendeu um dos primeiros momentos de tensão da temporada.
Logo ao entrar, ainda na área externa, a jornalista se envolveu em um embate direto com Sarah Andrade, que participou do “BBB 21”.
Sem demonstrar hesitação, Ana Paula abordou a ex-sister de maneira incisiva e fez uma acusação que surpreendeu os presentes.
Em tom provocativo, ela disparou: “Você mentiu para o povo, né, Sarah? Mentirosa!”, atraindo a atenção dos outros confinados.
Sarah não deixou a fala passar em branco e respondeu imediatamente, negando qualquer tentativa de enganar o público.
A justificativa, porém, não foi suficiente para encerrar o confronto. Ana Paula retrucou na sequência, mantendo a postura firme: “Eu não tenho essa coragem”.
ANA PAULA RENAULT JÁ CHEGOU ALOPRANDO A SARAH AAAAAAAAAAAAA AGORA SIM, PORRA, ACABA COM ELA!!!!!!!!!!!!! #BBB26 pic.twitter.com/3qaKlHrYCX— thiago (@httpsrealitys) January 13, 2026
