BBB 26: Ana Paula descobre presença de Sarah e rasga o verbo: 'mentirosa!'

Ex-participantes retornaram ao confinamento e disputam o prêmio do 'BBB 26'

Ana Paula confronta Sarah no BBB 26 - (crédito: TV Globo)
Ana Paula confronta Sarah no BBB 26 - (crédito: TV Globo)

A chegada de Ana Paula Renault à casa do “BBB 26” selou oficialmente a formação do grupo de veteranos e já rendeu um dos primeiros momentos de tensão da temporada.

Logo ao entrar, ainda na área externa, a jornalista se envolveu em um embate direto com Sarah Andrade, que participou do “BBB 21”.

Sem demonstrar hesitação, Ana Paula abordou a ex-sister de maneira incisiva e fez uma acusação que surpreendeu os presentes.

Em tom provocativo, ela disparou: “Você mentiu para o povo, né, Sarah? Mentirosa!”, atraindo a atenção dos outros confinados.

Sarah não deixou a fala passar em branco e respondeu imediatamente, negando qualquer tentativa de enganar o público. 

A justificativa, porém, não foi suficiente para encerrar o confronto. Ana Paula retrucou na sequência, mantendo a postura firme: “Eu não tenho essa coragem”.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Morais

Por Mariana Morais
postado em 13/01/2026 08:27 / atualizado em 13/01/2026 08:45
