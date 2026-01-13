InícioColunistas#Mariana Morais
BBB 26: Solange Couto desabafa após encontrar R$ 500 mil em vaso sanitário

História gerou curiosidade nos telespectadores, que cobraram por um desfecho

BBB 26: Solange Couto desabafa após encontrar R$ 500 mil em vaso sanitário - (crédito: Reprodução/TV Globo)
BBB 26: Solange Couto desabafa após encontrar R$ 500 mil em vaso sanitário

Solange Couto surpreendeu ao relembrar um episódio inusitado de sua vida: o dia em que encontrou R$ 500 mil dentro de um vaso sanitário.

O relato contado a Henri Castelli no "BBB 26" chamou atenção e rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde o público passou a cobrar o desfecho da história.

Ao detalhar a situação, a atriz contou como percebeu algo estranho no banheiro.

“Olhei dentro do vaso e vi um bocado de plástico. Falei, ‘porra, isso é pra dar cupim, né? Um papel’. Quando eu puxei, tinha 500 mil reais”, relatou.

A revelação deixou Henri Castelli em choque, que reagiu de imediato: “Não é possível”.

Solange seguiu explicando o conteúdo encontrado e o impacto do momento.

“Metade em dólar, metade em real. Eu fiquei assim. Aí eu pensei na hora assim, meu ex-marido, sentado lá na sala de jantar, ‘esse filho da puta me roubou‘”, lembrou.

Logo depois, ela afirmou ter descartado a hipótese. “Mas eu me toquei que não era possível, porque a primeira coisa que tinha em cima era um plástico com dinheiro contado como valor. E a letra não era [dele]”, completou.

No X, antigo Twitter, a história gerou curiosidade e desconfiança entre os internautas. Enquanto alguns questionaram a veracidade do relato, outros cobraram o final do episódio.

“Solange Couto contando uma história muito absurda sobre ter achado 500 mil reais #BBB26”, escreveu uma usuária.

“Começaram as fakes”, disparou outro. “E o que ela fez com o dinheiro? Cadê o restante da história?”, questionou uma terceira. “Também quero o restante da história”, concordou outro.

 

 

 

 

 

 

Por Mariana Morais
postado em 13/01/2026 09:08 / atualizado em 13/01/2026 09:39
