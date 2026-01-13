BBB 26: Solange Couto desabafa após encontrar R$ 500 mil em vaso sanitário

Solange Couto surpreendeu ao relembrar um episódio inusitado de sua vida: o dia em que encontrou R$ 500 mil dentro de um vaso sanitário.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O relato contado a Henri Castelli no "BBB 26" chamou atenção e rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde o público passou a cobrar o desfecho da história.
Ao detalhar a situação, a atriz contou como percebeu algo estranho no banheiro.
“Olhei dentro do vaso e vi um bocado de plástico. Falei, ‘porra, isso é pra dar cupim, né? Um papel’. Quando eu puxei, tinha 500 mil reais”, relatou.
A revelação deixou Henri Castelli em choque, que reagiu de imediato: “Não é possível”.
Solange seguiu explicando o conteúdo encontrado e o impacto do momento.
“Metade em dólar, metade em real. Eu fiquei assim. Aí eu pensei na hora assim, meu ex-marido, sentado lá na sala de jantar, ‘esse filho da puta me roubou‘”, lembrou.
Logo depois, ela afirmou ter descartado a hipótese. “Mas eu me toquei que não era possível, porque a primeira coisa que tinha em cima era um plástico com dinheiro contado como valor. E a letra não era [dele]”, completou.
No X, antigo Twitter, a história gerou curiosidade e desconfiança entre os internautas. Enquanto alguns questionaram a veracidade do relato, outros cobraram o final do episódio.
“Solange Couto contando uma história muito absurda sobre ter achado 500 mil reais #BBB26”, escreveu uma usuária.
“Começaram as fakes”, disparou outro. “E o que ela fez com o dinheiro? Cadê o restante da história?”, questionou uma terceira. “Também quero o restante da história”, concordou outro.
#BBB26— ???????? ?? (@Eu_simplesment) January 13, 2026
Solange diz que um dia encontrou QUINHENTOS MIL REAIS dentro do vaso sanitário.
Solange: "Aí eu olhei dentro do vaso e vi um bocado de plástico. Falei, porra, isso é pra dar cupim, né? Um papel. Quando eu puxei, tinha 500 mil reais."
Castelli: "Não é possível"
Solange:… pic.twitter.com/Fmkodxkb8Q
Saiba Mais
- Mariana Morais BBB 26: Ana Paula descobre presença de Sarah e rasga o verbo: 'mentirosa!'
- Mariana Morais BBB 26: Paulo Augusto não reconhece Milena como participante e indigna público
- Mariana Morais Após ser bloqueada, ex de Lauana Prado tenta entrar em casa, mas é barrada
- Mariana Morais Ex-noiva de Lauana Prado faz desabafo e culpa cantora pelo término
- Mariana Morais Carlinhos Maia leva a pior e se torna réu em processo judicial; saiba o motivo
- Mariana Morais Influencer expõe proposta picante de atriz indicada ao Globo de Ouro