BBB 26: Henri Castelli fala sobre ser alcoólatra e público detona: 'bêbado!'

Henri Castelli, que faz parte do time de celebridades do “BBB 26”, chamou atenção ao fazer um desabafo delicado sobre seu hábito de consumir bebidas alcoólicas.

Durante uma conversa com o ex-BBB Jonas, dentro da casa, o ator admitiu que bebe todos os dias, inclusive logo ao despertar, o que acendeu um alerta entre fãs do reality.

Ao relatar o assunto, Henri contou que o tema já havia sido comentado por amigos antes mesmo de entrar no programa.

"Meus amigos falaram assim: 'como você vai ficar lá sem vinho?'. Eu falei: de boa, sou alcoólatra não!'. Só que eu tomo vinho acordando...", afirmou.

Na sequência, ele explicou que o costume vem de casa e foi aprendido com o pai. "Meu pai tomava três dedos de vinho branco e para ele não era bebida, era alimento".

O ator ainda acrescentou que mantém a prática de consumir álcool junto com as vitaminas que toma pela manhã, o que aumentou a repercussão do relato fora da casa. A fala, considerada preocupante por parte do público, gerou críticas nas redes sociais.

No X, antigo Twitter, internautas comentaram de forma dura sobre a revelação.

"Deve ser por isso que não faz mais novela, a dicção ficou igual de um bêbado depois do acidente", escreveu uma usuária. Já outra fez uma projeção sobre o andamento do jogo: "Gente, vai ser babado na primeira festa".