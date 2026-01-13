BBB 26: Aline Campos foi desclassificada do reality após descobrir gravidez - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Aline Campos, que ficou conhecida nacionalmente como bailarina do Faustão, chamou atenção ao compartilhar um episódio pessoal envolvendo o “Big Brother Brasil”.

A revelação aconteceu na manhã desta terça-feira (13), durante uma conversa no “BBB 26”, enquanto a participante aguardava sua vez no Raio-x ao lado de outros confinados.

No bate-papo, a famosa contou que chegou a ser selecionada para o “BBB 10”, mas acabou ficando fora do reality após descobrir uma gravidez justamente na etapa final do processo.

Segundo ela, a gestação só foi identificada durante os exames médicos exigidos para a entrada no programa.

“Eu descobri que tava grávida para uma seleção daqui. Há 16 anos eu tava entrando no Big Brother e eu não sabia que tava grávida, eu tava ficando com o pai do meu filho”, revelou Aline Campos, já na sala da casa mais vigiada do país.

Atualmente, Aline é mãe de Nathan, de 15 anos, fruto do relacionamento com o empresário Rodrigo Riscado. O casal chegou a oficializar a união e permaneceu junto por cerca de sete anos.