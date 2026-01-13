Mãe de Virginia surge com curativo no olho após término de namoro; saiba tudo!

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, usou as redes sociais na última segunda-feira (12) para esclarecer o motivo de seu afastamento recente.
A empresária contou que precisou passar por um procedimento cirúrgico nos olhos, o que a manteve longe das publicações habituais.
Ao reaparecer, Margareth explicou que realizou a implantação de uma lente intraocular no olho esquerdo, intervenção indicada para substituir a lente natural, que pode se tornar opaca em situações como a catarata, além de auxiliar na correção da visão.
Ela também lembrou que essa não foi a primeira vez que se submeteu ao procedimento, já que anteriormente havia feito a mesma cirurgia no olho direito.
Solteira após anunciar o fim do relacionamento com o sanfoneiro Danilo Nascimento, Margareth fez questão de tranquilizar os seguidores e reforçar que tudo ocorreu sem intercorrências.
"Eu estou vindo aqui falar pra vocês por que eu estou sumidinha dos stories. Muita gente me perguntando. Então, é o seguinte: eu estava fazendo a cirurgia no meu olho esquerdo. Eu já fiz no direito aquela da lente intraocular, tá?", explicou.
Na sequência, ela agradeceu o apoio recebido e garantiu estar em recuperação. "Graças a Deus, foi tudo bem. Eu estou bem. Obrigada pelo carinho e pela preocupação. Eu estou bem, tá bom? Um beijo pra vocês".
