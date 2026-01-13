InícioColunistas#Mariana Morais
BBB 26: Solange Couto expõe dívida da Record e detalha perrengue financeiro

Atriz surpreendeu ao falar abertamente sobre uma dívida da emissora concorrente

BBB 26: Solange Couto expõe dívida da Record e detalha perrengue financeiro - (crédito: TV Globo)

Solange Couto voltou a chamar atenção no “BBB 26” ao comentar uma pendência financeira envolvendo a Record que, segundo ela, foi resolvida pouco antes de seu confinamento.

O assunto veio à tona na madrugada desta terça-feira (13), enquanto a atriz conversava com Henri Castelli na área externa da casa.

Durante o bate-papo, Solange relembrou o período em que retomou a estabilidade financeira e mencionou o acerto feito pela emissora.

"Eu tava no Rio, tinha feito 'O Tempo Não Para' (2018) e tal, voltei a ganhar dinheiro. Recebi uma grana que a Record me devia, tava ajeitando as coisas e organizando, bacana e tal", contou a artista.

Ela, no entanto, não entrou em detalhes sobre os valores ou as circunstâncias da dívida.

A atriz manteve contrato com a Record entre 2009 e 2014, fase em que integrou o elenco de produções como “Ribeirão do Tempo”, “Balacobaco” e “Pecado Mortal”.

Após o encerramento do vínculo, Solange retornou à Globo em 2015, participando da temporada daquele ano de “Malhação”.

Posteriormente, ela realizou diversos trabalhos na emissora, incluindo participações em atrações como “Dança dos Famosos” e “The Masked Singer Brasil”, além das novelas “O Tempo Não Para” e “Garota do Momento”.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 13/01/2026 11:08
