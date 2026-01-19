Sonia Abrão rasga o verbo contra a Globo após Pedro desistir do 'BBB 26'

A saída de Pedro do “Big Brother Brasil” reacendeu críticas à condução do reality.
Nas redes sociais, Sonia Abrão se manifestou contra a direção do programa após a desistência do participante, que deixou a casa depois de assediar Jordana dentro da despensa.
Em uma publicação feita no Instagram, a apresentadora do “A Tarde é Sua” não poupou palavras ao comentar o caso.
“Globo vacilou! Deu tempo para o Pedro apertar o botão e desistir quando deveria ter sido expulso! Passaram pano na atitude dele de tentar beijar Jordana à força! Que vergonha! Volta Boninho”, escreveu.
A trajetória de Pedro no reality foi rápida, porém marcada por sucessivas polêmicas. Antes de entrar oficialmente no jogo, ele passou um fim de semana na Casa de Vidro e acabou sendo escolhido pelo público para integrar o elenco da edição.
Dentro da casa, além do episódio envolvendo Jordana, o participante se envolveu em outros conflitos.
Em poucos dias, Pedro atrapalhou colegas durante provas, provocou discussões sobre temas sensíveis como religião e política e, ainda, de mexeu em pertences alheios.
Um dos casos mais comentados aconteceu no sábado à noite, quando Pedro entregou a Solange Couto uma correspondência destinada à atriz que já estava aberta.
Questionado sobre o envelope violado, ele respondeu sem rodeios: “Eu que abri”. A atitude gerou revolta imediata em Solange.
“Mas tem meu nome, hein? Se tem meu nome não era pra tu abrir. E se fosse um preservativo vaginal? Tem o nome da pessoa, é da pessoa”, reagiu a atriz.
Segundo ela, dentro do envelope havia cigarros com uma quantidade menor que o habitual.
“Ele chegou pra mim com o envelope rasgado, só com dois cigarros dentro”, afirmou, reforçando as acusações contra o ex-participante.
