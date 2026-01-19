Após largar Tati Dias, Lauana Prado anuncia primeira gravidez

Durante um show realizado no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (18/1), Lauana Prado surpreendeu o público ao revelar que está grávida de seu primeiro filho.

Segundo o portal LeoDias, a cantora anunciou a novidade no palco e explicou que a gestação é resultado de um processo de inseminação artificial.

A notícia chega poucos dias após o término do noivado com a influenciadora Tati Dias, oficializado no último dia 11.

Apesar do fim do relacionamento, Lauana decidiu seguir com o plano de se tornar mãe, algo que já vinha sendo falado publicamente meses antes.

Em outubro, durante uma entrevista ao "Fantástico", a sertaneja comentou o desejo de ampliar a família ao lado de Tati, que é mãe de Bento, de 3 anos.

“A minha vida é normal, como qualquer outra vida. Eu tenho um relacionamento com a Tati, ela tem um filho – a gente tem -, estamos planejando construir a nossa família. E é uma família que distribui amor e que fala sobre amor sempre”, declarou a artista na ocasião.

Os planos em conjunto, no entanto, foram interrompidos com o encerramento do noivado, que durou cerca de seis meses.

A separação foi comunicada por Lauana por meio de uma nota oficial divulgada no domingo (11/1). Desde então, a cantora tem evitado comentar publicamente o término.