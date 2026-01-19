BBB 26: Sarah e Aline Campos fazem complô e detonam Ana Paula: 'Energia pesada'

As tensões entre Sarah, Aline Campos e Ana Paula ganharam novos capítulos na noite deste domingo (18).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em uma conversa reservada, as duas sisters comentaram abertamente a convivência com a colega e não pouparam críticas ao falar sobre o que sentem em relação a ela.
De forma direta, Sarah revelou um incômodo que vai além das atitudes visíveis no jogo. Segundo ela, mesmo sendo tratada com cordialidade, percebe algo negativo na convivência.
"Ela tem uma energia pesada, né? Ela me trata bem, e mesmo assim, eu sinto um negócio pesado", afirmou.
Aline, que enfrenta o Paredão ao lado da veterana, concordou e foi ainda mais dura na análise. Para a bailarina, o comportamento de Ana Paula seria estratégico e temporário.
"Ela tá te tratando bem porque o alvo sou eu. Aí se eu sair, ela vai fazer a mesma coisa com você", avaliou.
Ainda durante a conversa, Aline reforçou que acredita que esse tipo de percepção não passa despercebida por quem é mais sensível espiritualmente.
"Quem trabalha sua própria energia sente [algo ruim nela]", declarou, reforçando a desconfiança em relação à colega de confinamento.
Saiba Mais
- Mariana Morais Após largar Tati Dias, Lauana Prado anuncia primeira gravidez
- Mariana Morais Sonia Abrão rasga o verbo contra a Globo após Pedro desistir do 'BBB 26'
- Mariana Morais BBB26: Após desistir, Pedro é acusado de furto na casa
- Mariana Morais Sofia Cordeiro explora a fragilidade do adeus no emocionante single 'Esquecer de Mim'
- Mariana Morais Cantor Raí Saia Rodada é internado às pressas e motivo vem à tona
- Mariana Morais BBB 26: Ricardo expõe quanto ganhava como bombeiro da Eliana