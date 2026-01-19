BBB 26: Sarah e Aline Campos fazem complô e detonam Ana Paula: 'Energia pesada'

Sarah e Aline Campos fazem complô e detonam Ana Paula: 'Energia pesada' - (crédito: TV Globo)

As tensões entre Sarah, Aline Campos e Ana Paula ganharam novos capítulos na noite deste domingo (18).

Em uma conversa reservada, as duas sisters comentaram abertamente a convivência com a colega e não pouparam críticas ao falar sobre o que sentem em relação a ela.

De forma direta, Sarah revelou um incômodo que vai além das atitudes visíveis no jogo. Segundo ela, mesmo sendo tratada com cordialidade, percebe algo negativo na convivência.

"Ela tem uma energia pesada, né? Ela me trata bem, e mesmo assim, eu sinto um negócio pesado", afirmou.

Aline, que enfrenta o Paredão ao lado da veterana, concordou e foi ainda mais dura na análise. Para a bailarina, o comportamento de Ana Paula seria estratégico e temporário.

"Ela tá te tratando bem porque o alvo sou eu. Aí se eu sair, ela vai fazer a mesma coisa com você", avaliou.

Ainda durante a conversa, Aline reforçou que acredita que esse tipo de percepção não passa despercebida por quem é mais sensível espiritualmente.

"Quem trabalha sua própria energia sente [algo ruim nela]", declarou, reforçando a desconfiança em relação à colega de confinamento.