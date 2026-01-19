BBB 26: Enquete aponta 1ª eliminada e escancara favoritismo de participante

Aline Campos, Ana Paula e Milena estão na berlinda e disputam a permanência no primeiro Paredão do “BBB 26”.

Segundo a parcial do Votalhada, portal que compila e faz a média das principais enquetes de sites, redes sociais e outras plataformas, a votação indica um cenário de possível rejeição para uma das emparedadas.

Os números também apontam que uma das participantes já desponta como uma das favoritas do público nesta fase inicial do jogo.

Na atualização divulgada na manhã desta segunda-feira (19), Aline Campos aparece na liderança para deixar o reality, com 43% dos votos. Na sequência está Milena, com 34%, enquanto Ana Paula surge em terceiro lugar, com 22%.

Quando analisada apenas a média das principais enquetes do X (antigo Twitter), a situação se torna ainda mais delicada para Aline.

A sister soma 62% da rejeição entre os usuários da rede. Milena mantém a segunda posição, com 32%, e Ana Paula segue distante da eliminação, com apenas 4%, reforçando sua força junto ao público.

O resultado oficial do Paredão será anunciado ao vivo na noite desta terça-feira (20), durante a exibição do programa na TV Globo.