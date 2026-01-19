Ana Maria Braga choca ao esculachar Pedro ao vivo após assédio no 'BBB 26' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Ana Maria Braga abriu o "Mais Você" desta segunda-feira (19) com um discurso sincerão contra Pedro Henrique Espíndola, que desistiu do "BBB 26" após assediar Jordana Morais neste domingo (18).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Logo na abertura do programa, a comunicadora deixou explícita a satisfação por não entrevistar o ex-brother.

Tradicionalmente, os eliminados do reality participam do café da manhã com Ana às quartas-feiras, mas desistências ou expulsões, especialmente em casos que envolvem crime, costumam ficar fora da agenda.

“Começo a semana de alma lavada, enxaguada, aliviada em saber que não terei o desprazer de entrevistar Pedro aqui no meu café da manhã com o eliminado”, afirmou a apresentadora, sem rodeios.

Além da crítica direta, Ana Maria também aproveitou o espaço para fazer um alerta e uma reflexão sobre o episódio. Para ela, não há qualquer justificativa para esse tipo de conduta.

“É inadmissível a importunação sexual contra uma mulher, onde quer que seja: dentro de casa, em qualquer outro lugar, qualquer ambiente ou situação. Isso não cabe mais na vida. Já se falou tanto, e é simples: ‘não é não’, oh bonitão”, declarou.

A fala da apresentadora repercutiu nas redes sociais e reforçou o tom de repúdio ao caso, que segue sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

eu estou enojado com esse depoimento do pedro no confessionário, ele já tinha premeditando tudo isso e só precisava de uma oportunidade #BBB26 pic.twitter.com/XZ9e8zXlRJ — blogayro decadente???? (@peacekeller) January 19, 2026

“Não terei o desprazer de entrevistar o Pedro” Ana Maria Braga, a diva das nossas manhãs! #MaisVoce



pic.twitter.com/upoI148uNA — Diogo Lamarque (@diogolamarque) January 19, 2026