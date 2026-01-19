InícioColunistas#Mariana Morais
Ana Maria Braga choca ao esculachar Pedro ao vivo após assédio no 'BBB 26'

Vendedor desistiu do programa após tentar beijar Jordana à força

Ana Maria Braga choca ao esculachar Pedro ao vivo após assédio no 'BBB 26'
Ana Maria Braga choca ao esculachar Pedro ao vivo após assédio no 'BBB 26' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Ana Maria Braga abriu o "Mais Você" desta segunda-feira (19) com um discurso sincerão contra Pedro Henrique Espíndola, que desistiu do "BBB 26" após assediar Jordana Morais neste domingo (18).

Logo na abertura do programa, a comunicadora deixou explícita a satisfação por não entrevistar o ex-brother.

Tradicionalmente, os eliminados do reality participam do café da manhã com Ana às quartas-feiras, mas desistências ou expulsões, especialmente em casos que envolvem crime, costumam ficar fora da agenda.

“Começo a semana de alma lavada, enxaguada, aliviada em saber que não terei o desprazer de entrevistar Pedro aqui no meu café da manhã com o eliminado”, afirmou a apresentadora, sem rodeios.

Além da crítica direta, Ana Maria também aproveitou o espaço para fazer um alerta e uma reflexão sobre o episódio. Para ela, não há qualquer justificativa para esse tipo de conduta.

“É inadmissível a importunação sexual contra uma mulher, onde quer que seja: dentro de casa, em qualquer outro lugar, qualquer ambiente ou situação. Isso não cabe mais na vida. Já se falou tanto, e é simples: ‘não é não’, oh bonitão”, declarou.

A fala da apresentadora repercutiu nas redes sociais e reforçou o tom de repúdio ao caso, que segue sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Morais

Por Mariana Morais
postado em 19/01/2026 11:32 / atualizado em 19/01/2026 10:36
