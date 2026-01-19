BBB 26: Ana Paula tenta confrontar Aline, mas sisters caem na risada

A rivalidade entre Ana Paula Renault e Aline Campos segue rendendo assunto dentro e fora da casa do BBB 26, e, nesta segunda-feira (19), virou assunto nas redes sociais após um comentário ácido que arrancou risadas até da própria alvo da provocação.
O momento aconteceu enquanto os participantes aguardavam para gravar o Raio-X.
Ao observar a touca usada por Aline, decorada com flores e folhas feitas à mão, Sol Vega elogiou a produção: “Linda sua touca, Aline”. A dançarina agradeceu e brincou: “Obrigada, minha toquinha da sorte”.
Foi então que Ana Paula não perdeu a chance de alfinetar. Em tom de deboche, soltou: “Planta, né, Aline?”.
A provocação caiu no riso imediatamente. Sarah Andrade e a própria Sol gargalharam, enquanto Aline entrou na brincadeira.
“Tô florescendo, deixa comigo”, respondeu, levando o clima na esportiva.
A reação descontraída continuou. “Ela não perde a oportunidade”, comentou Sol, ainda rindo. Aline, por sua vez, reconheceu a tirada da rival: “Pior que foi boa a piada”, admitiu, enquanto Sarah tentava, sem sucesso, conter a risada.
O trecho rapidamente repercutiu no X (antigo Twitter).
“Às vezes ela passa do ponto, às vezes nem precisa, mas a Ana Paula é tão carismática que eu perdoo kkkkk. Até os adversários racham de rir”, escreveu um internauta.
Outro avaliou: “Quem não gosta dela na casa não gosta de entretenimento”. Já um terceiro destacou: “Sarah não se aguentou”.
Sol: “Linda essa touca, Aline!”— Central Reality (@centralreality) January 19, 2026
Aline: “É minha touca da sorte!”
Ana Paula: “Planta né, Aline?” ????
