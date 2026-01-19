Daniela Albuquerque chora após ser acusada de influenciar demissão de Luciana Gimenez - (crédito: Reprodução/Instagram)

Daniela Albuquerque se manifestou publicamente para negar qualquer participação na decisão que culminou na saída de Luciana Gimenez da RedeTV!.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A apresentadora do programa "Sensacional" recorreu às redes sociais no último domingo (18) para contestar a informação de que teria influenciado a demissão da colega, que encerrou um ciclo de 25 anos na emissora.

O boato ganhou força após a divulgação de uma nota assinada pela colunista Fábia Oliveira, que apontava Daniela, esposa de Amilcare Dallevo Jr., sócio majoritário da RedeTV!, como parte ativa no processo.

Em resposta, a comunicadora publicou um vídeo emocionado, no qual afirmou não ter qualquer ingerência sobre decisões administrativas da empresa.

"Como se eu tivesse esse poder de demitir ou contratar alguém", disse ela, ao relatar que passou a sofrer ataques nas redes após a repercussão do caso.

No pronunciamento, Daniela ressaltou que sua permanência na emissora é fruto de uma construção profissional sólida, baseada em dedicação e anos de trabalho.

Ela também fez questão de relembrar sua trajetória acadêmica e os primeiros passos na RedeTV!, onde começou como estagiária.

De acordo com a apresentadora, ao longo de sete anos, concluiu a graduação em Jornalismo e investiu em cursos de teatro.

"Me dediquei muito aos estudos e ao meu trabalho. Eu respeito muito a minha trajetória", afirmou.

Ainda durante o desabafo, Daniela declarou que convive há anos com tentativas recorrentes de deslegitimar sua carreira e sua vida pessoal.

"Sou mãe, esposa e sempre fui atacada. Desde que entrei na RedeTV!, convivo com essas acusações. Tentam criar rivalidade entre duas mulheres", disse, visivelmente emocionada.

"Me atribuem um poder que eu não tenho. Falam do meu marido, dos meus filhos, como se eu não tivesse valor. É muito triste", completou.

Demissão de Luciana Gimenez

A saída de Luciana Gimenez da RedeTV! foi oficializada na última sexta-feira (16), por meio de um comunicado conjunto divulgado pela emissora e pela apresentadora.

Na nota, a empresa destacou a relevância da artista ao longo de mais de duas décadas na casa.

"Luciana construiu uma trajetória marcante na emissora, tornando-se um dos rostos mais emblemáticos da televisão brasileira", afirmou a rede.

À frente do "SuperPop" desde o início dos anos 2000, Luciana era um dos nomes mais longevos do elenco do canal.

O fim do contrato ocorre em um momento de mudanças internas, intensificadas após a venda da participação do empresário Marcelo de Carvalho na RedeTV! para Amilcare Dallevo Jr., marido de Daniela Albuquerque.