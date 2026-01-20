BBB 26: Aline tenta interromper Ana Paula e ganha 'cala-boca' ao vivo

Ana Paula e Aline Campos voltaram a trocar farpas durante o Sincerão do “BBB 26”, exibido na noite desta segunda-feira (19/1).

O confronto entre as duas marcou mais um momento de tensão no jogo e elevou o clima dentro da casa.

Escolhida por Aline como a participante que não deveria vencer o reality, Ana Paula se irritou com as interrupções constantes da rival enquanto tentava se posicionar.

Em meio ao embate, a veterana perdeu a paciência e elevou o tom de voz. “Eu estou falando, menina! Uai”, disparou, diante dos colegas.

A dinâmica também foi impactada pelas provocações de Aline, que acabaram fazendo Ana Paula perder cerca de 20 segundos do tempo estipulado por Tadeu Schmidt para sua argumentação.

O apresentador interveio e devolveu o tempo perdido, permitindo que a sister completasse os 30 segundos de fala.

Ao montar seu pódio, Ana Paula Renault colocou Milena na segunda posição e Samira em terceiro.

Já Aline foi escolhida como a participante que ela não gostaria de ver vencedora do programa. Ao justificar a decisão, a jornalista foi direta.

“Por um motivo óbvio: ela me pôs no Paredão e eu estou indo com a minha amiga e aliada. Eu quero voltar desse Paredão com a Milena, então eu não quero que a Aline ganhe pelo simples fato que eu não vivo sozinha. […] Você está no lugar errado, retiro de meditação é em outro lugar, isso aqui se chama BBB”, afirmou.

No encerramento da dinâmica, Aline acabou recebendo a touca de “pipoqueira”, enquanto Ana Paula foi premiada com o broche de melhor argumentadora, após votação da plateia presente no programa.