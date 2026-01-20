InícioColunistas#Mariana Morais
BBB 26: enquete aponta reviravolta e sister barraqueira corre perigo

Aline, Ana Paula e Milena disputam o primeiro Paredão da temporada

BBB 26: enquete aponta reviravolta e sister barraqueira corre perigo - (crédito: Reprodução/Gshow)
BBB 26: enquete aponta reviravolta e sister barraqueira corre perigo - (crédito: Reprodução/Gshow)

Aline Campos, Ana Paula e Milena acabaram na berlinda e disputam a permanência no primeiro Paredão do “BBB 26”. As parciais das enquetes já indicam um possível cenário de rejeição para uma das emparedadas.

De acordo com levantamento divulgado pelo Votalhada, portal que reúne e faz a média das principais votações de sites, redes sociais e plataformas digitais, os números apontam mudanças importantes após os últimos acontecimentos do jogo.

A parcial também sugere que uma das participantes começa a se consolidar como favorita do público neste início de edição.

Na atualização da manhã desta terça-feira (20), Milena, que anteriormente ocupava a segunda posição, passou a liderar a intenção de eliminação, somando 45% dos votos.

Logo atrás aparece Aline, com 40%, percentual que cresceu após o Sincerão exibido na noite de segunda-feira (20). Ana Paula surge mais distante, com 13%.

O cenário fica ainda mais desfavorável para Aline quando o recorte considera apenas as enquetes realizadas no X, antigo Twitter.

Na plataforma, a ex-dançarina concentra 64% da rejeição, seguida por Milena, com 31%. Ana Paula mantém baixa rejeição, com apenas 3% dos votos.

O resultado oficial do primeiro Paredão será revelado ao vivo na noite desta terça-feira (20), durante a exibição do “BBB 26” na TV Globo.

 

 

 

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 20/01/2026 08:23 / atualizado em 20/01/2026 08:39
