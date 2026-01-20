BBB 26: Matheus compra briga de Aline e faz acusação chocante contra Ana Paula - (crédito: TV Globo)

Após o confronto entre Ana Paula Renault e Aline Campos no Sincerão do “BBB 26”, a madrugada desta terça-feira (20) foi marcada por novas polêmicas dentro da casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em uma conversa no quarto, Matheus Moreira deixou claro seu alinhamento com a ex-dançarina do Faustão e fez acusações direcionadas à jornalista.

Durante o bate-papo com Sol Vega e Aline, Matheus afirmou acreditar que Ana Paula teria se aproximado dele de maneira estratégica durante uma prova, motivada pelo fato de ele ser um homem preto.

Segundo o brother, a postura da loira revelaria uma leitura calculada do jogo.

“Eu vejo um olhar dela muito, tudo é jogo pra ela, eu vi ela olhando no meu peito, ela ‘bah, esse cara aí é preto’ e ela começou a sondar”, declarou.

Aline apoiou o comentário do aliado: “Gratidão por você tá falando isso, para o público ver”.

A conversa avançou para uma crítica mais ampla ao comportamento da jornalista dentro do reality. Os dois levantaram a tese de que Ana Paula se aproxima deliberadamente de determinados perfis na casa.

“Eu vi na hora que ela escolheu o Marcelo, eu vi ela escolhendo o Breno, eu vi a hora que ela escolheu cada um pra onda dela”, afirmou Aline. Matheus concordou e completou: “São minorias, são gays. A Milena é empregada doméstica [...] Não é que ela não gosta de ti, ela foi induzida a não gostar de ti”.

As falas não passaram despercebidas fora do confinamento e geraram forte reação nas redes sociais. No X, antigo Twitter, internautas criticaram duramente o discurso adotado por Matheus.

“Meu Deus que loucura é essa mermão, vai se queimar bonito”, escreveu um usuário. “Nossa senhora que papo torto desse cara”, comentou outro.

Outras mensagens também repercutiram negativamente. “Em dois dias já me tirou do sério, abaixa a porra desse ego, tinha que ser culista”, disparou uma conta.

“Sinceramente, essa edição tá muito fácil pra Ana Paula e ela não está fazendo esforço nenhum”, opinou outra. “Papo de maluco, que loucura!”, resumiu mais um internauta.