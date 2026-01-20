BBB 26: Juliette manda recado 'sincerão' após Sarah reviver polêmica

De volta ao confinamento no “BBB 26” como veterana, Sarah Andrade voltou a comentar uma das controvérsias mais lembradas de sua primeira passagem pelo reality, em 2021.
Durante uma conversa recente na casa, a influenciadora relembrou o episódio do bolo no “BBB 21” e fez críticas diretas à postura de Juliette, vencedora daquela edição.
Ao retomar o assunto, Sarah questionou a atitude da ex-sister e também a reação do público fora da casa.
“Vem uma única pessoa e pega uma fatia e toda a cobertura. Como é que vocês iam ficar? Só que lá de fora, a pessoa que fez isso ainda ficou sendo a correta. Aqui de dentro, meu amigo, a gente briga por comida. Porra, não pensou no resto da galera toda? Só que lá de fora ela ainda ficou sendo a pessoa correta. Não é certo, cara, tem que pensar no geral”, disparou.
Juliette, por sua vez, usou as redes sociais e mandou um recado que muitos internautas atribuíram à Sarah.
“Já ouviram aquela coisa do soltar o anjo? Pesquisem […] Acho que a gente tá sendo pra sempre tão lembrados (cactos) que a gente tem que honrar o nosso berço”, disse a ex-BBB em conversa com os fãs.
Entenda
O caso citado aconteceu no “BBB 21”, quando Fiuk preparou um bolo de chocolate com cobertura para os participantes.
Na ocasião, Juliette pegou uma fatia e retirou também parte da cobertura concentrada no centro do doce, o que desagradou o cantor.
Ele chegou a reclamar, alegando que a sister teria exagerado e não pensou no coletivo, o que gerou um clima de tensão na casa.
Na época, Juliette se emocionou com a situação e acabou recebendo apoio expressivo do público, que avaliou a reação de Fiuk como desproporcional.
O episódio, inclusive, foi um dos muitos que fortaleceram a imagem da paraibana junto aos telespectadores, contribuindo para sua vitória no reality.
