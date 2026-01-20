Detonada, Larissa Manoela reage após intromissão em briga de Ana Paula e Aline no 'BBB 26' - (crédito: TV Globo)

Larissa Manoela se manifestou nas redes sociais após uma declaração de Ana Paula Renault durante o Sincerão do “BBB 26”, exibido na noite de segunda-feira (19).

A fala da jornalista aconteceu no momento em que os participantes precisaram montar pódios e indicar quem, na visão deles, não deveria vencer o reality show.

Ao justificar sua escolha por Aline Campos, Ana Paula citou o paredão e a relação com Milena.

“Por um motivo óbvio, porque ela me pôs no Paredão e eu estou indo com a minha maior amiga, além de amiga, aliada, uma mulher que aprendo com ela. Eu quero muito voltar desse Paredão com a Milena. Eu penso no meu coletivo, sim, e não no de todo mundo.”

Em seguida, a sister ironizou: “Retiro de meditação é em outro lugar. Aqui é BBB 26!”.

A frase repercutiu fora da casa e motivou uma reação de Larissa Manoela no X, antigo Twitter. Sem citar nomes diretamente, a atriz publicou uma crítica que foi interpretada como indireta à participante.

“Não entendi o problema com a meditação, se fizesse ou ao menos tentasse, talvez conseguisse analisar internamente quantas questões carrega. Nitidamente uma pessoa que não quer evoluir. Uma pena!”, escreveu.

A publicação dividiu opiniões e acabou gerando uma série de respostas negativas à atriz. “Quer meditar, medita em casa fia. BBB não é lugar”, comentou um usuário da rede social.

Larissa rebateu de forma direta: “Eu tô aqui tranquila meditando na minha”.

Outra internauta questionou o sentido da discussão: “Minha filha, você acha mesmo que BBB é lugar pra evolução? Eles estão lá justamente pq não evoluíram nada nem mesmo quem medita e finge que sim”.

Já na manhã desta terça-feira (20), Larissa voltou à plataforma após ver seu nome entre os assuntos mais comentados.

Aproveitando a visibilidade, ela mandou um breve recado aos críticos.

“Aproveitar que meu nome tá nos trend topics e falar dos meus trabalhos. Hoje tem mais um super capítulo de ‘Êta Mundo Melhor’ e ‘Traição Entre Amigas’ está chegando no Prime Vídeo. Muito que bom dia!”, publicou.