InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Marido de Larissa Manoela é exposto após pedir agressão à Ana Paula

Publicações polêmicas de André Luiz Frambach sobre a jornalista veio à tona

André Luiz Frambach voltou a ser assunto nas redes sociais após se posicionar de forma contundente contra Ana Paula Renault, participante veterana do “BBB 26”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A movimentação ocorreu depois de sua esposa, Larissa Manoela, também criticar a sister, o que levou internautas a resgatarem declarações antigas e recentes do ator sobre a jornalista.

Entre as publicações que repercutiram, uma delas traz uma comparação direta entre Ana Paula e Pedro, ex-brother que acabou expulso do programa por assédio.

No comentário, Frambach questiona a postura da participante e faz uma acusação direta de falta de caráter.

“Talvez ela tenha enxergado rápido, porque talvez dentro dela também há algo desse mau caratismo também, por isso viu tão rapido [algo nele]”, escreveu.

Em outro texto, o ator afirma ter se decepcionado com o retorno da jornalista ao reality. Para ele, a passagem anterior pelo programa não teria provocado mudanças em sua postura.

“Juro que eu achei que depois de ter sido expulsa da edição dela, Ana Paula voltaria diferente. Desconsiderando o fato dela ter saído e feito e falado tudo que fez e falou de tantas pessoas…. Mas de fato ela voltou igual ou pior, porque voltou achando que é dona do mundo”, declarou.

A repercussão aumentou ainda mais quando usuários do X passaram a compartilhar uma postagem antiga de Frambach, feita em fevereiro de 2016, durante a primeira participação de Ana Paula no Big Brother Brasil.

Na ocasião, o ator escreveu: “ALGUÉM DÁ UM SOCO NA CARA DA ANA PAULA POR FAVOR”.

Com a circulação dessas mensagens, André Luiz Frambach também passou a ser alvo de críticas e questionamentos nas redes sociais. Um internauta chegou a confrontá-lo publicamente:

“E dentro de você? Ainda é fã do chupetinha [Nikolas Ferreira]! Mau caratismo tu entende né?!”, provocou.

Vale lembrar que Ana Paula já se posicionou, tanto publicamente quanto de forma direta, contra atitudes polêmicas atribuídas ao deputado Nikolas Ferreira.

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 20/01/2026 10:52
SIGA
x