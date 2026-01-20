Marido de Larissa Manoela é exposto após pedir agressão à Ana Paula

André Luiz Frambach voltou a ser assunto nas redes sociais após se posicionar de forma contundente contra Ana Paula Renault, participante veterana do “BBB 26”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A movimentação ocorreu depois de sua esposa, Larissa Manoela, também criticar a sister, o que levou internautas a resgatarem declarações antigas e recentes do ator sobre a jornalista.
Entre as publicações que repercutiram, uma delas traz uma comparação direta entre Ana Paula e Pedro, ex-brother que acabou expulso do programa por assédio.
No comentário, Frambach questiona a postura da participante e faz uma acusação direta de falta de caráter.
“Talvez ela tenha enxergado rápido, porque talvez dentro dela também há algo desse mau caratismo também, por isso viu tão rapido [algo nele]”, escreveu.
Em outro texto, o ator afirma ter se decepcionado com o retorno da jornalista ao reality. Para ele, a passagem anterior pelo programa não teria provocado mudanças em sua postura.
“Juro que eu achei que depois de ter sido expulsa da edição dela, Ana Paula voltaria diferente. Desconsiderando o fato dela ter saído e feito e falado tudo que fez e falou de tantas pessoas…. Mas de fato ela voltou igual ou pior, porque voltou achando que é dona do mundo”, declarou.
A repercussão aumentou ainda mais quando usuários do X passaram a compartilhar uma postagem antiga de Frambach, feita em fevereiro de 2016, durante a primeira participação de Ana Paula no Big Brother Brasil.
Na ocasião, o ator escreveu: “ALGUÉM DÁ UM SOCO NA CARA DA ANA PAULA POR FAVOR”.
Com a circulação dessas mensagens, André Luiz Frambach também passou a ser alvo de críticas e questionamentos nas redes sociais. Um internauta chegou a confrontá-lo publicamente:
“E dentro de você? Ainda é fã do chupetinha [Nikolas Ferreira]! Mau caratismo tu entende né?!”, provocou.
Vale lembrar que Ana Paula já se posicionou, tanto publicamente quanto de forma direta, contra atitudes polêmicas atribuídas ao deputado Nikolas Ferreira.
O namorado da larissa manoela é bem tranquilo pic.twitter.com/BxZOuma7Qe— BBBelissima (@BBBelissima) January 20, 2026
e dentro de vc? ainda é fã do chupetinha! mau caratismo tu entende né?! pic.twitter.com/vT1uKK4Q6y— intrisex ???? (@intrisex) January 20, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Detonada, Larissa Manoela reage após intromissão em briga de Ana Paula e Aline no 'BBB 26'
- Mariana Morais BBB 26: Juliette manda recado 'sincerão' após Sarah reviver polêmica
- Mariana Morais BBB 26: Matheus compra briga de Aline e faz acusação chocante contra Ana Paula
- Mariana Morais BBB 26: enquete aponta reviravolta e sister barraqueira corre perigo
- Mariana Morais BBB 26: Aline tenta interromper Ana Paula e ganha 'cala-boca' ao vivo
- Mariana Morais Daniela Albuquerque chora após ser acusada de influenciar demissão de Luciana Gimenez