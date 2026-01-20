BBB 26: Por que Susana Vieira chamou Jonas de preconceituoso ao vivo?

Susana Vieira causou repercussão ao comentar a atual edição do “BBB 26” durante sua participação no programa "Encontro", exibido na manhã desta terça-feira (20).

Ao falar sobre os participantes do reality, a atriz não poupou críticas a Jonas Sulzbach e fez observações diretas sobre o comportamento do brother.

Durante a conversa com Patrícia Poeta e Beatriz Reis, Susana afirmou que enxerga o influenciador como alguém preso ao passado.

“O Jonas me parece, ele tá até hoje, tá sentindo. Ele tinha 20 anos, agora tá com 40, então ele não veio como um homem, veio como aquele jovem bonito e gostosão”, comentou.

Em seguida, a veterana foi ainda mais incisiva ao sugerir que o participante carrega preconceitos.

“Ele tem um certo preconceito, sim, desculpa Jon, eu não vou dizer do que para eu não ser processada. Hoje tudo é processo. Na Globo tem o compliance, eu morro de medo, sei que meu contrato é aquele que vai até a morte, sou vitalícia”, disparou, arrancando reações no estúdio.

As declarações da atriz acontecem após um confronto envolvendo Jonas e Marcelo, participante assumidamente gay do programa.

No Sincerão exibido na noite de segunda-feira (19), os dois trocaram acusações depois que Jonas justificou a escolha de Marcelo para o Castigo do Monstro como uma forma de “ensiná-lo a se controlar” durante as festas da casa.

O comentário foi associado a uma situação recente em que Marcelo beijou Breno durante uma confraternização, o que alimentou especulações nas redes sociais de que Jonas teria se incomodado com a cena e passado a agir de forma mais dura com o colega de confinamento.

*dou o monstro para o marcelo*

*justifico q é pq ele bebeu na festa*

*acho graça sozinho*

*deixo de ser jonas 22 e fico conhecido como jonas homofóbico*

pic.twitter.com/9Hpvgs5ITh — maracanauense míope (@p_rodtg) January 18, 2026



