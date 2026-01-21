TV Globo toma atitude radical após polêmica com Pedro do 'BBB 26' - (crédito: TV Globo)

A TV Globo optou por apagar completamente a imagem de Pedro do quadro oficial de participantes do “BBB 26”, incluindo a tradicional abertura do programa, que reúne todos os confinados que passaram pela edição.

A medida chamou atenção do público por ser mais rígida do que a adotada em outros casos recentes do reality.

A decisão ficou ainda mais evidente quando comparada à situação do ator Henri Castelli, que deixou o programa após sofrer duas convulsões.

Mesmo fora da disputa, Henri continua aparecendo no painel de participantes, com a foto em preto e branco, recurso visual usado pela produção para indicar quem já não está mais no jogo.

Já Pedro teve sua imagem totalmente retirada, sem qualquer menção visual.

A exclusão acontece após a desistência do participante no último domingo (18), horas depois de um episódio de assédio envolvendo Jordana, dentro da despensa da casa.

Após tentar beijar a colega sem consentimento, Pedro acionou o botão de saída e deixou o confinamento.

Posteriormente, Tadeu Schmidt exibiu o depoimento do então brother no confessionário, no qual ele reconheceu a atitude.

“Faz dias que eu queria me segurar para não cobiçar os outros, principalmente a Jordana, que é muito parecida com a minha esposa. Hoje eu cobicei, desejei e achei que era recíproco”, disse Pedro.

Ainda durante o programa, o apresentador deixou claro que a produção considerou a conduta grave e afirmou aos demais participantes que, caso Pedro não tivesse desistido, ele seria expulso pelas regras do reality.