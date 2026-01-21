BBB 26: Aline Campos ocupou a vaga de uma cantora muito famosa; saiba quem

Eliminada no primeiro Paredão do “BBB 26”, Aline Campos só entrou no reality após uma mudança de planos da TV Globo.
A influenciadora foi chamada para integrar o elenco depois que Gretchen desistiu de participar da edição, mesmo estando em estágio avançado de negociação com a emissora.
De acordo com informações do colunista Gabriel Vaquer, do F5, o convite a Aline aconteceu no início de dezembro, período em que Gretchen comunicou oficialmente sua decisão de não seguir adiante com o projeto.
A cantora avaliou que aquele não era o momento ideal para se comprometer com o confinamento, além de já ter contratos publicitários fechados para o mesmo intervalo em que ficaria no programa.
Com a recusa, a produção do reality acionou um plano alternativo. Segundo o colunista, a direção enxergou em Aline Campos características semelhantes às de Gretchen: personalidade forte, histórico de grande exposição midiática e popularidade.
Posteriormente, a própria Gretchen confirmou que recebeu o convite da Globo e detalhou os motivos que a levaram a dizer não ao reality.
“Essa cogitada que teve este ano foi verdadeira. Realmente, eles entraram em contato com a minha assessora de imprensa, perguntando se eu poderia, se eu aceitaria. Mas eu acho que tudo tem um momento certo. Se eu estivesse lá agora, como eu poderia corresponder a tudo o que está acontecendo? Então, eu acho que tudo tem um momento certo. Esse não era o momento de estar lá”, afirmou, em entrevista ao portal LeoDias.
