Lucas Guimarães dá 'pé na bunda' de ficante após descobrir o pior

O apresentador Lucas Guimarães decidiu se afastar de Luan Frank após vir à tona uma informação que teria causado desconforto entre os dois.
Eles vinham mantendo um affair e, segundo o próprio Lucas, estavam apenas se conhecendo melhor, sem qualquer compromisso formal.
De acordo com apuração do portal LeoDias, Lucas teria sido surpreendido com a descoberta de que Luan supostamente atuava como acompanhante de luxo na Europa.
A informação apontava para a existência de um perfil do modelo em um site internacional voltado a esse tipo de serviço, algo que, até então, não seria de conhecimento do apresentador.
Após a repercussão, Luan negou publicamente as acusações e afirmou que o perfil não lhe pertencia.
“Isso é mentira, quem é Lucas Leal? Esse perfil não é meu, esse não sou eu!”, escreveu ele nas redes sociais, rebatendo a informação divulgada.
Mesmo com a negativa, o clima entre os dois teria ficado estremecido.
Pouco depois do caso ganhar visibilidade, Luan deixou Jericoacoara, no Ceará, onde acompanhava Lucas para a comemoração do aniversário do apresentador do SBT, celebrado nesta terça-feira (20).
Ainda segundo o portal, Lucas optou por encerrar o envolvimento após ser pego de surpresa com o suposto passado de Luan, o que gerou um ambiente de desconforto entre eles.
Antes da polêmica, o apresentador havia falado abertamente sobre o status da relação, deixando claro que não buscava um namoro naquele momento.
“Ele é alguém que estou conhecendo, não estou namorando com ninguém, não. Ainda não é o momento, não quero nada sério. Só viver de boa, curtir e ser feliz”, declarou Lucas Guimarães em entrevista ao LeoDias.
Desde o fim do casamento com Carlinhos Maia, Lucas tem direcionado sua atenção principalmente à carreira na televisão e evitado assumir relacionamentos públicos.
