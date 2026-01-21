Luana Piovani rasga o verbo após situação polêmica em shopping

Luana Piovani, de 49 anos, usou as redes sociais para externar sua indignação após ser fotografada por um paparazzo enquanto circulava por um shopping no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (20).

Visivelmente incomodada, a atriz recorreu aos Stories do Instagram para criticar a abordagem e questionar a relevância desse tipo de registro.

Segundo ela, a situação a pegou de surpresa enquanto fazia algo trivial.

“O Rio de Janeiro tem umas coisas muito cafonas. Estou saindo do shopping e você sabe o que renasceu aqui? A desgraça do paparazzo. Só escutei um 'cleck clek'", iniciou ela.

"Estava ali amarradona olhando chinelos, e tá o filho da put* fazendo foto minha. Cara, não é possível", continuou.

"Tem sete anos que eu saí do Brasil e esses caras ainda dão esse tipo de notícia: 'Luana Piovani é vista saindo do cabeleireiro'. Ah, puta que pari*! O mundo está acabando aqui, Rio de Janeiro, tudo! Só fico vendo”, disparou.

A atriz também criticou o foco excessivo em sua vida pessoal, afirmando que o país enfrenta questões muito mais urgentes.

“Tenho visto tanta coisa que o Brasil precisa resolver. Tem Congresso, aquela desgraça, esses extrema-direita só no fakenews, é pastor comendo criancinha. E aí o cara vem atrás de mim para falar que eu saí do shopping porque eu fui ao cabeleireiro. Não dá, né, gente? É muita cafonice”, reclamou.

Ao concluir o desabafo, Luana foi ainda mais direta ao sugerir que o profissional buscasse outra ocupação.

“Tem que falar para o paparazzi vender bolo no ponto de ônibus ou trabalhar de flanelinha, porque se tem uma coisa que não dá respeito é você ser fofoqueiro ou paparazzi. Vai fotografar na praça, chama a família, oferece esse tipo de fotografia, registros, retratos”, finalizou.