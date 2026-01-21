Mãe de Virginia tem exames divulgados após acidente de carro

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, já está em casa após passar por atendimento médico em decorrência de um acidente de carro, que aconteceu nesta terça-feira (20) em Goiânia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A informação foi compartilhada pela própria influenciadora, que usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores e mostrar o reencontro com a mãe.
Em vídeos publicados após a alta hospitalar, Virginia aparece chegando à residência da matriarca e comenta o resultado dos exames realizados.
“Cadê minha princesuxa? Graças a Deus, não deu nada, né?! Os exames… Está bem, está bonita”, disse ela, aliviada.
Durante a conversa registrada nos stories, Margareth contou que ainda sentia um incômodo na região do peito.
Virginia, no entanto, explicou que o desconforto provavelmente é reflexo do impacto sofrido na batida, sem indicar algo mais grave.
O acidente aconteceu no km 495 da BR-153, e, por precaução, Margareth Serrão foi encaminhada a um hospital da capital goiana após relatar dores no tórax.
No local, ela passou por uma série de exames preventivos, que descartaram complicações, permitindo sua liberação médica poucas horas depois.
Saiba Mais
- Mariana Morais Suzane von Richthofen pode herdar patrimônio do tio? Entenda o que diz a lei
- Mariana Morais Luana Piovani rasga o verbo após situação polêmica em shopping
- Mariana Morais Lucas Guimarães dá 'pé na bunda' de ficante após descobrir o pior
- Mariana Morais BBB 26: Aline Campos ocupou a vaga de uma cantora muito famosa; saiba quem
- Mariana Morais TV Globo toma atitude radical após polêmica com Pedro do 'BBB 26'
- Mariana Morais BBB 26: Por que Susana Vieira chamou Jonas de preconceituoso ao vivo?