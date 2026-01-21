Mãe de Virginia tem exames divulgados após acidente de carro - (crédito: Instagram)

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, já está em casa após passar por atendimento médico em decorrência de um acidente de carro, que aconteceu nesta terça-feira (20) em Goiânia.

A informação foi compartilhada pela própria influenciadora, que usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores e mostrar o reencontro com a mãe.

Em vídeos publicados após a alta hospitalar, Virginia aparece chegando à residência da matriarca e comenta o resultado dos exames realizados.

“Cadê minha princesuxa? Graças a Deus, não deu nada, né?! Os exames… Está bem, está bonita”, disse ela, aliviada.

Durante a conversa registrada nos stories, Margareth contou que ainda sentia um incômodo na região do peito.

Virginia, no entanto, explicou que o desconforto provavelmente é reflexo do impacto sofrido na batida, sem indicar algo mais grave.

O acidente aconteceu no km 495 da BR-153, e, por precaução, Margareth Serrão foi encaminhada a um hospital da capital goiana após relatar dores no tórax.

No local, ela passou por uma série de exames preventivos, que descartaram complicações, permitindo sua liberação médica poucas horas depois.