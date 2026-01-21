InícioColunistas#Mariana Morais
SUSTO!

Mãe de Virginia tem exames divulgados após acidente de carro

Margareth Serrão sofreu um acidente de carro nesta terça-feira (20)

Mãe de Virginia tem exames divulgados após acidente de carro - (crédito: Instagram)
Mãe de Virginia tem exames divulgados após acidente de carro - (crédito: Instagram)

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, já está em casa após passar por atendimento médico em decorrência de um acidente de carro, que aconteceu nesta terça-feira (20) em Goiânia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A informação foi compartilhada pela própria influenciadora, que usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores e mostrar o reencontro com a mãe.

Em vídeos publicados após a alta hospitalar, Virginia aparece chegando à residência da matriarca e comenta o resultado dos exames realizados.

“Cadê minha princesuxa? Graças a Deus, não deu nada, né?! Os exames… Está bem, está bonita”, disse ela, aliviada.

Durante a conversa registrada nos stories, Margareth contou que ainda sentia um incômodo na região do peito.

Virginia, no entanto, explicou que o desconforto provavelmente é reflexo do impacto sofrido na batida, sem indicar algo mais grave.

O acidente aconteceu no km 495 da BR-153, e, por precaução, Margareth Serrão foi encaminhada a um hospital da capital goiana após relatar dores no tórax.

No local, ela passou por uma série de exames preventivos, que descartaram complicações, permitindo sua liberação médica poucas horas depois.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 21/01/2026 10:48 / atualizado em 21/01/2026 11:15
SIGA
x