BBB 26: Babu faz revelação chocante sobre higiene pessoal e impressiona público - (crédito: TV Globo)

Babu Santana causou surpresa nas redes sociais nesta quarta-feira (21) ao revelar que não toma banho todos os dias no confinamento do “BBB 26”.

Integrante do grupo dos Veteranos, o ator explicou que a decisão está ligada à economia de água e à conservação das toalhas disponíveis na casa.

Segundo Babu, ele adotou a rotina de banho em dias alternados para evitar o desgaste excessivo das peças.

O participante ainda demonstrou preocupação com a repercussão da atitude fora do reality show da TV Globo.

"A gente precisa se reunir e ver quem está com a necessidade de lavar roupa. Ninguém viu a quantidade de água ainda", iniciou ele, que posteriormente, revelou não tomar banho todos os dias.

"Pode pegar mal lá fora, mas eu tomo banho dia sim, dia não, por conta da toalha. Se eu tomar banho todo dia, minha toalha vai ficar podre e não vou poder lavar", afirmou o ator.