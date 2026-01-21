Virginia viaja para Madri horas após mãe sofrer acidente de carro

Pouco tempo depois de saber que a mãe havia se envolvido em um acidente de carro, Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (20) ao surgir em viagem misteriosa.
O suspense, no entanto, durou pouco e acabou esclarecido por um comentário de Vini Jr., namorado da influenciadora, que atualmente mora em Madri.
Ao publicar fotos dentro de seu jatinho particular, Virginia escreveu apenas: "Bora ali rapidão".
A resposta do atacante do Real Madrid veio logo em seguida: "Te esperando aqui", deixando claro que o reencontro aconteceria na capital espanhola.
O casal assumiu oficialmente o relacionamento em outubro de 2025.
Nos comentários, a situação virou brincadeira entre os amigos. Rafa Uccman, amiga próxima da influenciadora, ironizou: "Faz aquele bate volta de Madri para o Rio de Janeiro".
Na viagem, Virginia não estava sozinha e contou com a companhia de Lucas Guedez e Duda Freire.
