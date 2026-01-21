InícioColunistas#Mariana Morais
COMPROMISSOS!

Virginia viaja para Madri horas após mãe sofrer acidente de carro

Influenciadora foi se encontrar com o jogador Vini Jr, seu atual namorado

Virginia viaja para Madrid horas após mãe sofrer acidente de carro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Pouco tempo depois de saber que a mãe havia se envolvido em um acidente de carro, Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (20) ao surgir em viagem misteriosa.

O suspense, no entanto, durou pouco e acabou esclarecido por um comentário de Vini Jr., namorado da influenciadora, que atualmente mora em Madri.

Ao publicar fotos dentro de seu jatinho particular, Virginia escreveu apenas: "Bora ali rapidão".

A resposta do atacante do Real Madrid veio logo em seguida: "Te esperando aqui", deixando claro que o reencontro aconteceria na capital espanhola.

O casal assumiu oficialmente o relacionamento em outubro de 2025.

Nos comentários, a situação virou brincadeira entre os amigos. Rafa Uccman, amiga próxima da influenciadora, ironizou: "Faz aquele bate volta de Madri para o Rio de Janeiro".

Na viagem, Virginia não estava sozinha e contou com a companhia de Lucas Guedez e Duda Freire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 21/01/2026 11:47
