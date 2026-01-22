BBB 26: Solange esconde lençol e é desmascarada por Milena

Um episódio envolvendo Solange Couto gerou irritação dentro e fora da casa do “BBB 26” na madrugada desta quinta-feira (22).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A atriz foi alvo da revolta de Milena Moreira e também de críticas nas redes sociais após esconder um lençol de cama de casal que seria usado para montar uma cama improvisada no chão para Leandro Rocha.

A iniciativa partiu do próprio Leandro, que estava com febre e pediu ajuda para conseguir um local mais confortável para descansar.

Milena prontamente atendeu ao pedido e separou um lençol de casal para a improvisação. No entanto, Solange trocou o item por um lençol de solteiro e guardou o original dentro do próprio travesseiro.

Ao perceber que o lençol não tinha o tamanho esperado, a recreadora infantil estranhou a situação e passou a procurar o item enquanto a festa acontecia.

A busca terminou quando Milena encontrou o lençol escondido no travesseiro de Solange. Irritada, ela confrontou a atriz sem medir palavras:

"Você acha que eu sou burra, né? Você trocou os lençóis! Mas eu sou mais esperta, bonita! [...] Que feio, hein Solange? Que feio". Em seguida, Milena contou o ocorrido para Ana Paula e para o próprio Leandro.

A atitude de Solange também repercutiu negativamente entre os internautas no X, antigo Twitter.

“DIVAAAAA aloprar essa planta, acha que é dona da cama e dos lençóis, o cara dormindo no chão e ela na cama”, escreveu um perfil.

Outro usuário foi ainda mais direto: “Que palhaçada, ela sabia que era pra poder fazer uma cama pro Leandro e escondeu. Dormir no chão a bonita não quer né, é fod*”.

As críticas continuaram com comentários apontando egoísmo e falta de empatia. “Ow, mas namoral que gente mesquinha! Além de não revezar não quer ao menos proporcionar nada que poderia deixar o chão mais confortável pro Leandro. O cara tá no chão desde o quarto branco!”, disparou mais um internauta.