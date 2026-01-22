BBB 26: Solange esconde lençol e é desmascarada por Milena

Um episódio envolvendo Solange Couto gerou irritação dentro e fora da casa do “BBB 26” na madrugada desta quinta-feira (22).
A atriz foi alvo da revolta de Milena Moreira e também de críticas nas redes sociais após esconder um lençol de cama de casal que seria usado para montar uma cama improvisada no chão para Leandro Rocha.
A iniciativa partiu do próprio Leandro, que estava com febre e pediu ajuda para conseguir um local mais confortável para descansar.
Milena prontamente atendeu ao pedido e separou um lençol de casal para a improvisação. No entanto, Solange trocou o item por um lençol de solteiro e guardou o original dentro do próprio travesseiro.
Ao perceber que o lençol não tinha o tamanho esperado, a recreadora infantil estranhou a situação e passou a procurar o item enquanto a festa acontecia.
A busca terminou quando Milena encontrou o lençol escondido no travesseiro de Solange. Irritada, ela confrontou a atriz sem medir palavras:
"Você acha que eu sou burra, né? Você trocou os lençóis! Mas eu sou mais esperta, bonita! [...] Que feio, hein Solange? Que feio". Em seguida, Milena contou o ocorrido para Ana Paula e para o próprio Leandro.
A atitude de Solange também repercutiu negativamente entre os internautas no X, antigo Twitter.
“DIVAAAAA aloprar essa planta, acha que é dona da cama e dos lençóis, o cara dormindo no chão e ela na cama”, escreveu um perfil.
Outro usuário foi ainda mais direto: “Que palhaçada, ela sabia que era pra poder fazer uma cama pro Leandro e escondeu. Dormir no chão a bonita não quer né, é fod*”.
As críticas continuaram com comentários apontando egoísmo e falta de empatia. “Ow, mas namoral que gente mesquinha! Além de não revezar não quer ao menos proporcionar nada que poderia deixar o chão mais confortável pro Leandro. O cara tá no chão desde o quarto branco!”, disparou mais um internauta.
Milena achou o lençol de casal que Solange havia escondido: "Você acha que eu sou burra, né? Você trocou os lençois! Mas eu sou mais esperta, bonita! [...] Que feio, ein Solange?" pic.twitter.com/8e7DNv1BSj— Central Reality (@centralreality) January 22, 2026
