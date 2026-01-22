Identidade de admirador secreto de Ana Castela é finalmente revelada

Ana Castela foi surpreendida por um presente inesperado na quarta-feira (21/1), o que acabou despertando curiosidade entre fãs e seguidores.
A situação veio a público após o influenciador Gabriel Vetuche, amigo próximo da cantora, compartilhar o momento em seus stories no Instagram.
Nas imagens, Vetuche exibiu uma cesta de café da manhã acompanhada por balões comemorativos com o nome da sertaneja, além de um cartão com uma mensagem misteriosa.
Diante da surpresa, ele perguntou se Ana fazia ideia de quem poderia ter enviado o agrado.
“Gente, eu só penso em uma pessoa só na minha vida”, respondeu a artista, levantando ainda mais suspeitas sobre a identidade do remetente.
O influenciador entrou na brincadeira e aumentou o suspense ao comentar: “Vou falar para você só na hora de dormir”. Ana, sem paciência para o mistério, rebateu: “Não, fala agora”.
Pouco depois, Vetuche tratou de esclarecer a situação e colocou um ponto final nas especulações.
Segundo ele, o presente não partiu de um admirador secreto, mas sim de uma marca de suplementos, encerrando o burburinho criado em torno da surpresa.
