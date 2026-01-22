Rico Melquiades revela vício e faz apelo ao público: 'Quero me libertar'

Vencedor de “A Fazenda 13”, da Record, Rico Melquiades usou as redes sociais para fazer um desabafo pessoal nesta quarta-feira (21).
Em uma série de publicações nos Stories do Instagram, o influenciador contou que enfrenta um “vício em remédios” e afirmou que deseja se livrar da dependência.
Ao falar sobre o assunto, Rico explicou que o problema teve início de forma gradual e sem intenção.
"Quero falar algo a vocês que no começo eu achava engraçado, mas hoje sinto vergonha. Tenho um grande vício em remédios", iniciou.
"Não começou por prazer, começou como uma tentativa de aliviar dores, silenciar a mente, conseguir dormir ou simplesmente aguentar os dias. Em algum momento, sem perceber, aquilo que era ajuda virou dependência", relatou.
O influenciador também destacou os impactos da situação em sua vida e disse que chegou a um ponto de alerta.
"Hoje reconheço que isso está me afetando. Afeta meu corpo, minha mente e a forma como eu me vejo. Muitas vezes sinto um cansaço de viver preso a isso", revelou.
Por fim, Rico se mostrou motivado a colocar um ponto final no vício.
"Este texto não é uma desculpa. É um alerta. Remédios viciam. Quero me libertar e, mesmo que o caminho seja difícil, estou disposto a dar o primeiro passo", completou.
