Aline Campos rebate críticas sobre aparência e dispara: 'Mudei para melhor'

Eliminada logo na primeira semana do “BBB 26”, Aline Campos marcou presença no “Mesacast BBB” desta quarta-feira (21).
Durante a conversa, conduzida por Aline Patriarca e Ed Gama, a atriz comentou um assunto que ganhou grande repercussão fora da casa: as mudanças em sua aparência física.
Direta e sem rodeios, a ex-sister respondeu às críticas e falou abertamente sobre os procedimentos estéticos que realiza.
“Claro que mudei [de aparência]. Estou com 38 ano”, afirmou logo no início do papo.
Na sequência, Aline reforçou que não vê problema em cuidar da estética e disse estar satisfeita com o resultado.
“Faço sim botox, faço sim preenchimento. Eu me cuido! Na minha opinião, sinceramente, eu mudei para melhor”, declarou a ex-bailarina do Faustão.
Apesar da sinceridade, as falas não agradaram parte do público nas redes sociais. Alguns internautas criticaram a mudança visual da atriz.
“Você é nova, mas mudou pra pior. Você era linda!”, escreveu uma usuária. Outro comentário seguiu a mesma linha: “Nossa, tem só 38 anos e parece que tem uns 50. Era tão linda, não precisava ter feito nada”.
