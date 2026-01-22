Aline Campos rebate críticas sobre aparência e dispara: 'Mudei para melhor' - (crédito: Divulgação/Gshow)

Eliminada logo na primeira semana do “BBB 26”, Aline Campos marcou presença no “Mesacast BBB” desta quarta-feira (21).

Durante a conversa, conduzida por Aline Patriarca e Ed Gama, a atriz comentou um assunto que ganhou grande repercussão fora da casa: as mudanças em sua aparência física.

Direta e sem rodeios, a ex-sister respondeu às críticas e falou abertamente sobre os procedimentos estéticos que realiza.

“Claro que mudei [de aparência]. Estou com 38 ano”, afirmou logo no início do papo.

Na sequência, Aline reforçou que não vê problema em cuidar da estética e disse estar satisfeita com o resultado.

“Faço sim botox, faço sim preenchimento. Eu me cuido! Na minha opinião, sinceramente, eu mudei para melhor”, declarou a ex-bailarina do Faustão.

Apesar da sinceridade, as falas não agradaram parte do público nas redes sociais. Alguns internautas criticaram a mudança visual da atriz.

“Você é nova, mas mudou pra pior. Você era linda!”, escreveu uma usuária. Outro comentário seguiu a mesma linha: “Nossa, tem só 38 anos e parece que tem uns 50. Era tão linda, não precisava ter feito nada”.