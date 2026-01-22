Natanzinho Lima interrompe show e revela problema de saúde: 'Não consigo mais' - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor Natanzinho Lima viveu um momento delicado durante um show realizado na última quarta-feira (21), em Quijingue, município da Bahia.

O artista precisou encerrar a apresentação antes do previsto após enfrentar dificuldades para cantar, o que surpreendeu o público presente.

No palco, Natanzinho explicou que vinha lidando com problemas de saúde nos últimos dias.

Segundo ele, apresentações recentes chegaram a ser canceladas por causa de uma inflamação no ouvido, situação inédita ao longo de sua carreira.

Para agravar o quadro, o cantor contou que contraiu uma virose no início da semana, o que comprometeu ainda mais seu desempenho vocal.

Visivelmente abalado, ele se desculpou com os fãs e detalhou o motivo da interrupção do show.

"Eu não queria cancelar esse show, mas como vocês podem ver, eu peguei uma virose muito forte, eu tô com a garganta bem inflamada. Tentei beber, tô pedindo desculpa. Ia pedir pro (Luiz) Fidelis fazer uma participação aqui, mas eu não consigo cantar mais. Mas eu prometo voltar aqui pra gente fazer mais. Me perdoa do fundo do meu coração", declarou.

Emocionado, o artista seguiu com o desabafo e afirmou que havia chegado ao limite físico. "Eu saí de minha casa lá do carai, tô fodido, mas eu vou. E eu fiz até o máximo, mas eu não consigo cantar mais, eu juro que não consigo cantar mais", disse ao público.

Antes de deixar o palco, Natanzinho voltou a pedir desculpas e garantiu que pretende negociar um retorno à cidade, com uma apresentação mais longa, como forma de compensar os fãs pelo encerramento antecipado do show.